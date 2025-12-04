Mogherini nakon korupcijskog skandala dala ostavku na mjesto rektorice

Federica Mogherini odstupa sa svoje pozicije čelnice Sveučilišta Europa (College of Europe), objavila je u priopćenju u četvrtak.
Dvostruka ostavka
Njezina ostavka dolazi nakon što je bivša visoka dužnosnica EU-a optužena u slučaju prijevare povezane s europskim financiranjem obukaza mlade diplomate.
„U skladu s najvećom strogošću i poštenjem s kojima sam uvijek obavljala svoje dužnosti, danas sam odlučila podnijeti ostavku na svoje pozicije rektorice College of Europe i direktorice Europske diplomatske akademije“, izjavila je bivša visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove.
Mogherini je dodala kako je uvjerena da će se utvrditi da su njeni postupci bili opravdani tijekom istrage.
Talijanka, stara 52 godine, i još dvojica europskih dužnosnika optuženi su zbog sumnje na prijevaru u javnoj nabavi, korupciju, sukob interesa i povredu profesionalne tajne, javlja Brussels Times.
Druga dvojica dužnosnika su Stefano Sannino, generalni direktor za Bliski istok, Sjevernu Afriku i regiju Zaljeva u Europskoj komisiji i glavni tajnik EEAS-a od 2021. do 2025., te Cesare Zegretti, su-direktor ureda College of Europe za izvršno obrazovanje, obuku i projekte.
Mogherini je bila bivša čelnica vanjskopolitičke službe EU-a (EEAS), a rektoricom College of Europe postala je 2020. godine. Kasnije je, u kolovozu 2022., imenovana direktoricom diplomatske akademije.
Sannino se povukao sa uloge u EK-u
Ostavka dolazi dan nakon što je Stefano Sannino objavio da se povlači sa svoje uloge u Europskoj komisiji nakon što je također optužen u ovom slučaju.
Istražitelji Europskog javnog tužiteljstva (EPPO) sumnjaju na favoriziranje i moguću nelojalnu konkurenciju pri dodjeli devetomjesečnog programa obuke za buduće europske diplomate College of Europe od strane Europske službe za vanjsko djelovanje.
Također istražuju je li sveučiluštu rečeno da će dobiti projekt prije službene objave poziva na nadmetanje.
Natječaj za diplomatsku akademiju dodijelila je Europska služba za vanjsko djelovanje Collegeu of Europe u Belgiji za razdoblje 2021.–2022.
