“Moramo to riješiti” — Trump ponovno poziva na sastanak Zelenskog i Putina
Američki predsjednik Donald Trump ponovio je u utorak da bi se predsjednik Volodimir Zelenski i njegov ruski kolega Vladimir Putin trebali sastati kako bi okončali rat u Ukrajini.
Retorički zaokret oko Ukrajine
Kremlj je više puta odbio pozive na prekid vatre, istodobno pojačavajući napade na ukrajinske gradove.
Trump je skupini američkih generala rekao da “moramo to riješiti” i “dovršiti”, nakon mjeseci teških gubitaka s obje strane.
“Jedini način na koji to možemo učiniti je snagom,” rekao je Trump. “Da smo slabi, ne bi se ni javili na moj poziv. … Zelenski ih mora okupiti i dovršiti to.”
Zelenski je rekao da je spreman sastati se s Putinom, no ruski čelnik do sada je odbijao takav susret.
I'm so disappointed in President Putin. I thought he would get this thing over with. He should have had that war done in a week.
Lavrov ranije eliminirao takve ideje
U kolovozu je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao za NBC News da se Putin-Zelenski summit ne planira, navodeći ukrajinsko odbijanje da prihvati ruske uvjete, uključujući zabranu članstva u NATO-u i raspravu o teritorijalnim ustupcima.
Tijekom svog govora Trump je također ponovio tvrdnju da Rusija i Ukrajina gube “5.000 do 7.000 vojnika tjedno” te borbe nazvao “najgorim ratom od Drugog svjetskog rata”.
Američki predsjednik također je izjavio da je nedavno naredio premještanje američke nuklearne podmornice u blizinu ruskih voda.
"25 godina ispred Rusije i Kine u podmornicama"
“Mi smo 25 godina ispred Rusije i Kine u podmornicama,” rekao je Trump. “Imamo bolje. Imamo novije. Ali to je nešto o čemu nikada ne bismo željeli ni razmišljati.”
U kolovozu je Trump rekao da su američke nuklearne podmornice premještene “bliže Rusiji” nakon napete razmjene s bivšim ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevom.
Trump je također rekao generalima da je “jako razočaran” Putinom zbog odugovlačenja rata, dodajući da je jednom upozorio ruskog čelnika kako borba koja traje godinama “ne izgleda dobro” i da je on “papirnati tigar”.
Wall Street Journal je 24. rujna izvijestio da je Trump promijenio mišljenje o sposobnosti Ukrajine da porazi Rusiju nakon brifinga američkih dužnosnika o trenutnoj situaciji na bojištu i mogućoj budućoj ukrajinskoj ofenzivi.
