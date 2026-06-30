Visoke kazne u Njemačkoj
Morate brzo reagirati ako ugledate crvenu naljepnicu na automobilu
Crvena naljepnica na automobilu upozorenje je koje vozači ne bi smjeli ignorirati. Vozilo označeno takvom oznakom smatra se neregistriranim ili neupotrebljivim za promet, a izostanak pravodobne reakcije može rezultirati uklanjanjem vozila, visokim novčanim kaznama i dodatnim troškovima.
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Crvena oznaka upozorava na ozbiljan problem
Crvena naljepnica postavljena na vjetrobransko staklo jasno označava da vozilo nije registrirano ili se smatra nesposobnim za sudjelovanje u prometu. Takva vozila često se mogu vidjeti parkirana u mirnijim stambenim četvrtima, uz rub prometnica ili u industrijskim zonama, piše Fenix Magazin.
Naljepnicu postavljaju policija ili nadležno upravno tijelo, bilo nakon dojave građana ili tijekom službenog nadzora kojim se utvrdi da vozilo više ne ispunjava zakonske uvjete za boravak na javnoj površini.
Kada se vozilo smatra otpadom?
Nadležna tijela vozilo mogu proglasiti otpadnim ako je teško oštećeno, primjerice nakon prometne nesreće, ili ako je dulje vrijeme parkirano bez namjene za korištenje te više nije tehnički ispravno niti sposobno za vožnju.
Nakon postavljanja crvene naljepnice vlasnik dobiva rok od mjesec dana da ukloni vozilo s javne površine. Ako to ne učini, vozilo može biti proglašeno otpadom i uklonjeno po nalogu nadležnih službi.
Visoke kazne i troškovi uklanjanja
U slučaju prisilnog uklanjanja, vlasnik snosi troškove odvoza i zbrinjavanja vozila. Osim toga, ostavljanje vozila bez važećih registarskih oznaka na javnoj površini može rezultirati novčanom kaznom do 10.000 eura.
U pojedinim slučajevima, ovisno o okolnostima i težini prekršaja, izrečene kazne mogu dosegnuti i 100.000 eura.
Uklanjanje registarskih oznaka nije rješenje
Stručnjaci upozoravaju da uklanjanje registarskih pločica neće zaštititi vlasnika od odgovornosti. Policija i nadležna tijela mogu utvrditi vlasništvo nad vozilom te pokrenuti odgovarajući postupak.
Što učiniti ako pronađete crvenu naljepnicu?
Ako na svom automobilu primijetite crvenu naljepnicu, preporučuje se što prije kontaktirati nadležni ured za registraciju vozila ili drugo nadležno tijelo kako biste utvrdili razlog označavanja i poduzeli potrebne korake. Pravodobna reakcija može spriječiti dodatne troškove, uklanjanje vozila i izricanje visokih novčanih kazni.
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