Mračne strane gamerskih platformi: Regrutacija mladih u ekstremističke ideologije

Tyler Robinson, 22-godišnjak iz Utaha osumnjičen za ubojstvo desničarskog aktivista Charlieja Kirka, navodno ne surađuje s vlastima. Robinson je uhićen nakon potrage koja je trajala više od dva dana i drži se bez jamčevine u zatvoru okruga Utah.

Iako motiv ubojstva još nije utvrđen, guverner Utaha Spencer Cox istaknuo je Robinsonove veze s gamingom i “mračnim internetom”.

Na čahurama pronađenima na mjestu zločina ispisane su razne poruke povezane s gamerskim supkulturama. Jedan citat – “Notices bulges, OwO what’s this” – može se povezati s furry zajednicom, poznatom po igranju uloga koristeći životinjske avatare, piše The Conversation.

Druga poruka – “Hey, fascist! Catch! ↑ → ↓↓↓” – sadrži simbole strelica koji se povezuju s radnjom bacanja bombi u igri Helldiver 2, u kojoj igrači nastupaju kao fašisti koji se bore protiv neprijateljskih snaga.

Na jednoj čahuri piše “O Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, Ciao, ciao!”, riječi talijanske antifašističke pjesme, koja se također pojavljuje u igri Far Cry 6. Na drugoj je uvredljiva homofobna poruka: “if you read this you are gay LMAO”.

Charlie Kirk, osnivač konzervativne omladinske organizacije Turning Point USA, smrtno je pogođen na događaju na Sveučilištu Utah Valley 10. rujna.

Ako je Robinson doista radikaliziran putem online gaming prostora, ne bi bio prvi.

Prijašnja teroristička masovna ubojstva u Christchurchu (Novi Zeland), Halleu (Njemačka), Bærumu (Norveška) te američkim gradovima Buffalo, El Paso i Poway izvela su mladići radikalizirani na internetu, koji su ujedno prigrlili nasilne videoigre.

U gotovo svim tim slučajevima počinitelji su pokušali (i uspjeli, osim u Powayu) prenositi zločin uživo, oponašajući videoigre iz perspektive prvog lica.

Rastuća online prijetnja

Globalno tržište videoigara procijenjeno je na gotovo 300 milijardi američkih dolara u 2024. godini, a među više od tri milijarde gamera najveći udio čine mladi od 18 do 34 godine.

Mnogi među njima su ranjivi mladići. Ekstremistički aktivisti odavno prepoznaju ovu skupinu kao pogodnu za radikalizaciju.

Još 2002. američki neonacistički vođa Matt Hale savjetovao je svoje sljedbenike: “Ako možemo utjecati na videoigre i zabavu, ljudi će shvatiti da smo im prijatelji i susjedi.”

Od tada su desničarske skupine proizvele igre s etnonacionalističkom tematikom, poput “Ethnic Cleansing” i “ZOG’s Nightmare”, u kojima igrači “brane bijelu rasu” od islamista, imigranata, LGBTQIA+ osoba, Židova i drugih.

Proučavanje radikalizacije u gamerskim krugovima

Za mnoge, ubojstvo Kirka ponovno je otvorilo staro pitanje o povezanosti igranja nasilnih videoigara i stvarnog nasilja.

Međutim, dokazi pokazuju da se većina radikalizacije ne odvija kroz same igre, već kroz komunikacijske kanale unutar gaming platformi.

Godine 2020. istraživači su analizirali golemi skup podataka od više od devet milijuna objava na platformi Steam i pronašli dokaze o radikalizaciji kroz komunikacijske kanale, poput timskih glasovnih razgovora.

Tu se uspostavljaju veze među igračima, a zatim se te veze iskorištavaju za političku regrutaciju.

Proces nije trenutan. Ekstremisti ciljane osobe zatim pozivaju na platforme poput Discorda ili u privatne chat sobe, gdje se dijele memovi, slike te održavaju glasovni i video razgovori.

Vješti regruteri igraju na specifične slabosti pojedinca – osobne, psihoseksualne (npr. osjećaj neprihvaćenosti) ili vezane uz društvene probleme poput zaposlenja, stanovanja ili rodnih uloga.

Duboka ironija krajnje desnice shvaća se kao lijeva ideologija

Regrut se uvodi u stalno mijenjajući svijet ciničnih šala i internih izraza. Tu su, primjerice, memovi poput Pepe the Frog, koji krajnja desnica koristi kao ironijsko prihvaćanje “političke nekorektnosti”. Isto tako, uvredljivi izrazi za “neprijatelje” uključuju “woke”, “socijalne pravdoljubce”, “soyboye”, “fašiste” i “kulturne marksiste”.

Postupno, novi član se navikava na stalno omalovažavanje i dehumanizaciju “neprijatelja”. Humor se koristi kao izgovor i uvod u širenje mržnje, a služi i kao mehanizam za uvođenje u teorije zavjere i nasilne ideologije koje stoje iza terorističkih napada.

Što se može učiniti?

Faktori poput društvene izolacije i mentalnih bolesti i drugdje – predstavljaju prilike koje ekstremisti iskorištavaju.

Istodobno, algoritmi društvenih mreža guraju korisnike prema sve senzacionalnijem sadržaju, čega su ekstremisti svjesni i znaju to iskoristiti.

Raste broj organizacija posvećenih sprječavanju online radikalizacije kroz gaming platforme, a mnoge od njih nude resurse za zabrinute roditelje, nastavnike i skrbnike.

Na kraju, u sve digitalnijem svijetu, najbolji način da se mlade zaštiti od online radikalizacije jest održavanje konstruktivnih offline razgovora o njihovim virtualnim iskustvima i ljudima koje pritom upoznaju.