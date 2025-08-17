Na sastanak s Trumpom i Zelenskim u Washington ide Ursula von der Leyen

ANDREW MEDICHINI / AFP

Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je na X-u da u ponedjeljak ide na sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom zajedno s ostalim europskim čelnicima i to na zahtjev ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Dodala je da će Zelenski kasnije u nedjelju stići u Bruxelles na videokonferenciju europskih saveznka s temom mirovnog sporazuma do kojeg pokušava dovesti predsjednik SAD-a Donald Trump nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Glasnogovornik njemačke vlade je objavio da na sastanak s Trumpom i Zelenskim u Washingtonu ide i njemački kancelar Friedrich Merz.

Na sastanku u Bijeloj kući bit će i francuski i finski predsjednik Emmanuel Macron i Alexander Stubb te talijanska premijerka Giorgia Meloni, prenijele su agencije.

Agencije navode da u Washington ide i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

Do sastanka u Washingtonu, koji je izvorno trebao biti bilateralni između Trumpa i Zelenskog, dolazi nakon samita Trumpa i Putina u petak na Aljasci.