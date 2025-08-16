Oglas

NEŠTO SE DOGAĐA

Zelenski hitno putuje u Washington, održat će sastanak s Trumpom


Hina

16. kol. 2025. 11:06
Trump i Zelenski 12.5.2025. AFP
Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će se u Washingtonu (ponedjeljak, 18. srpnja) sastati s Donaldom Trumpom kako bi razgovarali o rješavanju sukoba u Ukrajini, nakon sastanka američkog predsjednika s ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

Američki je predsjednik nakon susreta s Putinom na Aljasci razgovarao i s čelnicima NATO-a, priopćila je Bijela kuća, a razgovore je vodio na putu natrag u Washington, sletjevši u ranim jutarnjim satima u subotu.

Na svom X računu Zelenski je naveo da ga je Trump, tijekom poziva u subotu, informirao o "glavnim točkama" njegovog razgovora s ruskim predsjednikom na Aljasci.

"Bio je to dug razgovor, prvo između predsjednika Zelenskog i Trumpa, a zatim su im se pridružili i europski čelnici", priopćio je ured ukrajinskog predsjednika.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen bila je među onima koji su sudjelovali u pozivu, na kojem je Trump informirao europske čelnike o summitu, rekao je glasnogovornik von der Leyen.

Dužnosnik NATO-a rekao je da je sudjelovao i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, dok je Elizejska palača potvrdila sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

Pozivu su se pridružili i čelnici iz Njemačke, Finske, Poljske, Italije i Velike Britanije, prema Europskoj komisiji.

Dugo očekivani summit na Aljasci nije donio dogovor o rješavanju ili primirju u ruskoj agresiji na Ukrajinu, iako su i Trump i Putin opisali razgovore kao produktivne prije povratka kući.

Tijekom kratkog pojavljivanja pred medijima nakon gotovo trosatnog sastanka na Aljasci, dvojica čelnika rekla su da su postigli napredak o neodređenim pitanjima.

Ali nisu ponudili nikakve detalje niti su odgovarali na pitanja.

Trump također nije odgovarao na pitanja kada je sletio u Sjedinjene Države u Zajedničku bazu Andrews.

Tijekom predsjedničke kampanje i po preuzimanju dužnosti, Trump je najavljivao da će brzo okončati rat u Ukrajini koji je započeo ruskom invazijom 2022. godine, ali do sada nije ispunio to obećanje.

donald trump rusija vladimir putin volodimir zelenski

