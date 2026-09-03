Nakon 250 dana na brodu konačno stigli na kopno: Evo što su mornari prvo učinili

ANTHONY WALLACE/AFP

Gotovo 5000 mornara s američkog nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln nakon rekordnih 250 dana provedenih na moru stiglo je u tajlandsko turističko središte Pattayu. Iako je grad poznat po burnom noćnom životu, mnogi od njih prve su sate na kopnu odlučili provesti – u kupnji.

Podijeli

Oglas

Sa svojim vojničkim frizurama, brkovima i mornaričkim majicama jasno su se izdvajali među turistima u japankama i odjeći za plažu.

Nakon mjeseci provedenih unutar golemog sivog ratnog broda, običan odlazak u trgovački centar za mnoge je očito bio dobrodošao povratak svakodnevnom životu, prenosi BBC.

Grad ih dočekao velikom dobrodošlicom

No Pattaya svoje pravo lice pokazuje tek nakon zalaska sunca, kada grad preplave neonska svjetla, glasna glazba i posjetitelji brojnih barova.

Lokalni turistički sektor posljednjih je mjeseci osjetio posljedice sukoba na Bliskom istoku, gdje je USS Abraham Lincoln donedavno djelovao. Mnogi turisti o kojima Pattaya uvelike ovisi odlučili su ostati kod kuće pa su se lokalni ugostitelji ponadali da će dolazak gotovo 5000 američkih mornara donijeti prijeko potreban poticaj poslovanju.

Posebno zato što su iza sebe imali devet mjeseci na moru tijekom kojih nisu imali mnogo prilika potrošiti svoje plaće.

U srijedu navečer najpoznatija gradska promenada, Walking Street, bila je spremna za njihov dolazak. Na ulazu ih je dočekao golemi osvijetljeni natpis dobrodošlice posadi američkog nosača zrakoplova.

"Izgubio sam pojam o vremenu“

Jedan stariji član posade rekao je da im je odmor nakon dugotrajnog boravka na moru itekako potreban.

„U vijestima kažu da smo na moru devet mjeseci. Iskreno, izgubio sam pojam o vremenu“, rekao je.

Dugotrajni život na nosaču zrakoplova, dodao je, nije bio jednostavan.

„Postalo je dosadno. Na brodu nikad nema dovoljno prostora. Velik je, ali i dalje imate osjećaj da ste na brodu, osobito kada ga dijelite s tisućama ljudi.“

Na pitanje koliko će im trebati da se vrate kući u Kaliforniju kratko je odgovorio: „Predugo.“

Dolazak američkih mornara odmah se osjetio i među lokalnim stanovništvom. Vlasnik restorana Kosol Homkhunthod rekao je da su „unijeli živost“ u grad i među njegove zaposlenike jer je poslovanje u posljednje vrijeme bilo „doista slabo“.

Ugostitelji se nadali većoj potrošnji

Ipak, nisu svi lokalni ugostitelji zadovoljni. Vlasnica bara Kanta Saenkla požalila se da mnogi mornari uglavnom šeću gradom umjesto da troše novac u lokalnim barovima.

„Nisu baš dolazili na piće niti išta slično. Uglavnom samo šeću. Ne troše novac kao prijašnjih godina“, rekla je.