Izrael nakon napada obustavio humanitarnu pomoć za Gazu: U nedjelju poginulo najmanje 44 Palestinaca

Izrael je zatvorio svoje prijelazne točke prema Gazi za konvoje humanitarne pomoći, rekao je u nedjelju sigurnosni dužnosnik za AFP, nakon što je vlada optužila Hamas za kršenje sporazuma o prekidu vatre.
Izrael je u nedjelju izveo nove napade u Pojasu i rekao da zaustavlja protok humanitarne pomoći kao odgovor na napade u kojima su ubijena dva vojnika, u periodu rane faze krhkog sporazuma o prekidu vatre.
Sporazum obvezao Izrael na 600 kamiona dnevno
Sporazum o prekidu vatre obvezao je Izrael da svakodnevno dopušta ulazak 600 kamiona s pomoći u Gazu.
Izrael je prepolovio taj broj nakon što je optužio Hamas da je prekršio sporazum ne vrativši na vrijeme tijela svih ubijenih talaca.
Izrael također do sada odbija ponovno otvoriti ključni granični prijelaz Rafah, jedinu točku pristupa koja nije isključivo pod njegovom kontrolom.
Glad je proglašena u Gazi i oko grada Gaze u kolovozu, prema sustavu klasifikacije sigurnosti opskrbe hranom (IPC) koji podržava UN, nakon prethodne blokade isporuke pomoći.
44 poginulih u Gazi od zore
Broj poginulih u izraelskim napadima diljem palestinske enklave stalno raste. Broj umrlih u Gazi porastao na 44
Broj umrlih u Gazi danas se popeo na 44, rekli su izvori iz bolnica na tom području za BBC News.
Više od polovice smrtnih slučajeva prijavljeno je u bolnici Al-Awda na sjeveru Gaze.
⭕️In response to Hamas’ blatant violation of the ceasefire agreement this morning, the IDF struck dozens of Hamas terror targets across Gaza.— Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2025
The strikes targeted weapons storage facilities, firing posts, terrorist cells and additional Hamas terror infrastructure.
In addition,…
Dva vojnika poginula
Izraelska vojska je u nedjelju objavila da su dva vojnika poginula u borbama na jugu Gaze, dok su se izvodili zračni udari u tom području. Vojska je Hamas optužila za kršenje prekida vatre, prenosi AFP.
Satnik Yaniv Kula (26) i narednik Itay Yavetz (21) “poginuli su u borbama u južnom Pojasu Gaze”, navodi vojska. To su prve izraelske žrtve od kada je prekid vatre stupio na snagu 10. listopada.
