OLEKSANDR SIRSKI
Nakon što ga je Zelenski smijenio, oglasio se vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske
Ukrajina je ove godine ponovno zauzela 700 četvornih kilometara svog teritorija, rekao je odlazeći vrhovni zapovjednik Oleksandr Sirski, potvrđujući da napušta najvišu vojnu dužnost.
Oglas
"Predajem svojem nasljedniku vojsku koja ne samo da drži obranu već je i u ofenzivi", objavio je Sirski na Telegramu.
Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će mladi general-bojnik Mihajlo Drapati zamijeniti Sirskog nakon višednevnih uličnih prosvjeda.
Taj potez uslijedio je nakon smjene reformističkog ministra obrane Mihaila Fedorova u široj rekonstrukciji vlade prošlog tjedna, što je na vidjelo iznijelo duboke podjele u ukrajinskom obrambenom vodstvu.
Sirski je obnašao dužnost vrhovnog zapovjednika od početka 2024., nakon što je odigrao ključne uloge u obrani Kijeva u ranim danima rata i u munjevitoj protuofenzivi za ponovno preuzimanje dijelova sjeveroistočne Harkivske regije 2022. godine.
No, suočio se s oštrim kritikama zbog krutog stila zapovijedanja za koji su neki pripadnici vojske rekli da je rezultirao neopravdano visokim gubicima vojnika.
U svojoj izjavi istaknuo je svoj dosadašnji rad, uključujući zaustavljanje ruske ofenzive u Harkivskoj regiji i operaciju u ruskoj Kurskoj regiji 2024. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas