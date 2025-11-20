Nakon Trumpove najave o Zlatnoj kupoli, Rusija i Kina jačaju suradnju

Rusija i Kina razgovarale su u Moskvi ovaj tjedan o protuzračnoj obrani i strateškoj stabilnosti i dogovorile se o jačanju suradnje u tim područjima, objavilo je u četvrtak rusko ministarstvo vanjskih poslova.
Trumpova "Zlatna kupola"
Ministarstvo nije objavilo pojedinosti razgovora, održanog u svjetlu zabrinutosti obiju zemalja zbog planova američkog predsjednika Donalda Trumpa da sagradi protuzračni štit pod nazivom Zlatna kupola te njegove iskazane namjere da nakon više od 30 godina nastavi testirati nuklearno naoružanje.
"Održan je detaljni razgovor, uključujući zajedničku analizu relevantnih destabilizirajućih čimbenika koji stvaraju strateške rizike po globalnu i regionalnu sigurnost, te razmjenu stajališta o tome kako ih minimizirati", po priopćenju.
Rusija i Kina - denuklearizacija
Trump je rekao da želi postići dogovor s Rusijom i Kinom o "denuklearizaciji", ali Peking odbija nastojanja Washingtona da počnu dijalog o nuklearnom oružju.
Kina brzo razvija nuklearno oružje, ali nema interesa za pregovore s Rusijom i SAD-om, čiji su arsenali mnogo veći.
Posljednji preostali sporazum između Rusije i SAD-a koji ograničava broj strateških nuklearnih bojevih glava na obje strane istječe u veljači. Trump još nije formalno odgovorio na prijedlog Moskve da ga se produlji za godinu dana kako bi počeli pregovori o njegovoj zamjeni.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
