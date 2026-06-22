Nakon ubojstva dvojice Palestinaca izbili prosvjedi na Zapadnoj obali

AP Photo/Majdi Mohammed

Na okupiranoj Zapadnoj obali u ponedjeljak su izbili prosvjedi nakon što je palestinsko ministarstvo zdravstva izvijestilo da su dvojica mladih Palestinaca u dobi od 15 i 19 godina ubijena u gradu Beit Ummaru.

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U pucnjavi u nedjelju navečer u gradu sjeverno od Hebrona ozlijeđena su još dva mladića, navodi se u izvješću.

Izraelska vojska izvijestila je da su vojnici uzvratili Palestincima koji su bacali Molotovljeve koktele na izraelsko naselje i palili gume. Dvije osobe su "eliminirane", a još dvije "onesposobljene", navela je vojska.

U ponedjeljak je u Beit Ummaru organizirano okupljanje u znak prosvjeda zbog smrti mladića.

Nasilje na Zapadnoj obali poraslo je od početka rata u Gazi u listopadu 2023., a izraelska vojska pokreće velike operacije protiv militantnih Palestinaca.

Više od 1000 Palestinaca ubijeno je u neredima u dvije i pol godine, prema palestinskim zdravstvenim vlastima u Ramali.

Izraelski doseljenici također su postali sve nasilniji protiv palestinskog stanovništva.

Izrael je zauzeo Zapadnu obalu i Istočni Jeruzalem u Šestodnevnom ratu 1967. godine. Regija je sada dom za tri milijuna Palestinaca i oko 700.000 izraelskih doseljenika. Palestinska samouprava tvrdi da je to njezina vlastita država s Istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom.