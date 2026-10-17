skupo obrazovanje
Nemiri izbili i u Belgiji: "Ovo više nije običan prosvjed"
Nekoliko stotina, većinom mladih ljudi, prosvjedovalo je u subotu u Bruxellesu, pri čemu je došlo do sukoba izgrednika s policijom, a nemire su dijelom potaknuli prosvjedi u susjednoj Francuskoj.
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Belgijski studenti su pojasnili da prosvjeduju protiv sve većih troškova obrazovanja i reformi i kako strahuju da će troškovi i reforme učiniti visoko obrazovanje manje dostupnim.
Prosvjednici su se okupili u središtu Bruxellesa. Mnogi među njima nosili su maske i uzvikivali antifašističke parole. Očevici su Reutersu rekli da je policija upotrijebila suzavac i vodene topove, dok je dio prosvjednika prevrnuo automobil.
Belgijski ministar unutarnjih poslova Bernard Quintin poručio je u objavi na platformi X da "ono što se događa u Bruxellesu više nije običan prosvjed" te da će se "upotrijebiti sva potrebna sredstva kako bi se uspostavio red i da bi se suprotstavilo izgrednicima".
Demonstracije su održane i u Liègeu, gradu na istoku zemlje. Ondje su studenti ranije ovog mjeseca prosvjedovali zbog stanja u obrazovnom sustavu na francuskom jeziku, kao razloge navevši sve veće troškove obrazovanja i poteškoće u pristupu nastavnim materijalima.
Nemiri u Francuskoj započeli su prošlog mjeseca kao prosvjedi zbog financiranja obrazovanja i uvjeta u školama, no ubrzo su prerasli u širi pokret usmjeren na pitanja nejednakosti, javne potrošnje i životnog standarda.
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