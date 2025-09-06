Napad na mjesto sveto za Aboridžinsku zajednicu uslijedio nakon antiimigrantskog skupa u Melbourneu.

Videozapisi prikazuju kako su muškarci i mladići posebno ciljali žene u kampu.

„Dječak od oko 15 godina povukao me za kosu, bacio na pod i udario šakama u lice. Radio je to s osmijehom na licu,“ izjavila je 30-godišnja učiteljica u svjedočanstvu Black Peoples Uniona.