VIDEO / Neonacisti napali sveto aboridžinsko mjesto: "Dio međunarodno povezane prijetnje"
Napad na mjesto sveto za Aboridžinsku zajednicu uslijedio nakon antiimigrantskog skupa u Melbourneu.
Melbourne, Australija – Pothod „protiv imigracije“ krajnje desnice prerastao je prošlog vikenda u nasilni napad na sveto autohtono mjesto u Melbourneu, što je otvorilo ozbiljna pitanja o postupanju policije i institucionalnom odgovoru na neonacističke skupine u Australiji, piše Al Jazeera.
Marš održan u nedjelju, tijekom kojeg su članovi samoproglašene neonacističke Nacionalne socijalističke mreže (NSN) povikivali „Australija za bijelog čovjeka“, završio je tako da je grupa od 50 muškaraca upala u Camp Sovereignty – mjesto povijesnog autohtonog groblja u gradu.
U napadu su ozlijeđene četiri osobe, od kojih su dvije hospitalizirane zbog teških ozljeda glave.
Prosvjed „March for Australia“ protiv masovne imigracije uslijedio je samo tjedan dana nakon što je više od 350.000 ljudi marširalo Australijom u znak solidarnosti s Palestincima usred izraelskog rata u Gazi.
Veze krajnje desnice i neonacista bile su očite u organizaciji marša. Prema australskoj javnoj televiziji (ABC), istaknuti krajnje desni aktivist Hugo Lennon, povezan s neonacističkom NSN, bio je naveden kao jedan od organizatora događaja prije nego što je tiho uklonjen s Facebook stranice nekoliko dana prije prosvjeda.
Dan prije marša vođa NSN-a Thomas Sewell izjavio je: „March for Australia je o zaustavljanju imigracije. Naši članovi toga dana neće izvoditi nikakve ilegalne akcije ili geste.“
Za mnoge je nasilje u Camp Sovereignty razotkrilo stvarne namjere skupa.
„Skup nikada nije bio o imigraciji, već izgovor za javno promoviranje bijelog supremacizma u Australiji“, rekao je Ilo Diaz iz Centra protiv rasnog profiliranja.
‘Znali smo da će se vratiti’: Napad na Camp Sovereignty
Prosvjedni kamp Camp Sovereignty nalazi se u parku Kings Domain u središtu Melbournea.
Kamp se smatra suverenim veleposlanstvom Prvog naroda Australije i svetim prostorom posvećenim čašćenju autohtonih predaka te iscjeljenju generacijskih trauma unutar zajednice Aboridžina i otočana Torres Strait, posebno naroda Boonwurrung i Wurundjeri iz nacije Kulin.
Osnovali su ga 2006. starješine Robbie i Marg Thorpe. Camp Sovereignty obilježava mjesto autohtonih ceremonija i grobnica te je postao simbol trajnog otpora domorodaca u Australiji, s pozivom na okončanje genocida i priznavanje autohtonog suvereniteta i prava na zemlju.
Nathalie Farah, koja je izjavila da ju je tijekom napada jedan napadač udario nogom u trbuh, rekla je da je prijetnja s krajnje desnice bila očita satima prije nego što je nasilje počelo.
„Tog jutra Tom [Sewell] i nekoliko njegovih ljudi prošli su kroz Camp Sovereignty,“ rekla je Farah za Al Jazeeru.
„Htjeli su proći kroz sveti oganj. Znali smo da će se vratiti. Policija je znala da će se vratiti.“
Oko 17 sati po lokalnom vremenu velika skupina, predvođena Sewellom i naoružana palicama i metalnim šipkama, jurnula je na kamp.
Videozapisi objavljeni na društvenim mrežama prikazuju napadače, većinom odjevene u crno, kako jurišaju na kamp, napadaju ljude, trgaju zastave Prvih naroda i uništavaju mjesto.
Indigenistička politička organizacija Black Peoples Union izvijestila je da su napadači vikali „white power“ i rasne uvrede dok su gazili po svetom ognju – koji se održava u čast predaka pokopanih na tom mjestu – te gazili po aboridžinskoj zastavi.
Videozapisi prikazuju kako su muškarci i mladići posebno ciljali žene u kampu.
„Dječak od oko 15 godina povukao me za kosu, bacio na pod i udario šakama u lice. Radio je to s osmijehom na licu,“ izjavila je 30-godišnja učiteljica u svjedočanstvu Black Peoples Uniona.
Dobrovoljna medicinska skupina Naarm Frontline Medics tvrdi da je policija došla tek nakon što su napadači pobjegli te da su policajci „izvukli papar sprej na žrtve napada, a ne na napadače“.
Medici također optužuju policiju da je „aktivno onemogućila pristup žrtava hitnoj medicinskoj pomoći“. Policija Viktorije potvrdila je da na mjestu događaja nije bilo uhićenja.
‘Globalno umrežena’ prijetnja
Istraživači naglašavaju da napad na Camp Sovereignty nije izoliran slučaj, već dio rastuće, međunarodno povezane prijetnje krajnje desnice.
Društvo White Rose, koje prati krajnje desni ekstremizam, reklo je za Al Jazeeru da je neonacistička skupina NSN „snažno umrežena s međunarodnom krajnjom desnicom“ preko grupa poput Terrorgram i 764/COM, a njezini vođe imaju „istaknutu ulogu u međunarodnoj mreži aktivnih klubova“.
„Australski fašisti i neonacisti imaju veliki doseg na društvenim mrežama prema međunarodnoj publici, pridonoseći neonacističkim portalima koji šire antisemitski sadržaj“, navodi skupina.
Telegram kanal NSN-a sadrži brojne videozapise članova kako treniraju borbene tehnike i uzvikuju „bijelci uzvraćaju udarac“, a isti sadržaj promoviraju i preko TikTok računa i službene web stranice.
Napad na kamp dodatno je potaknuo zabrinutost zbog selektivne osude nasilja krajnje desnice od strane australskih institucija.
Posebna izaslanica Australije za borbu protiv antisemitizma, Jillian Segal, imenovana da vodi napore protiv antisemitskih akcija u zemlji, još uvijek nije izdala priopćenje o neonacističkom nasilju.
Segal je odbila komentirati ulogu neonacista u prosvjedu „March for Australia“, rekavši novinarima: „Ne želim komentirati pojedinačne incidente jer mislim da ovo nadilazi bilo koji pojedinačni incident.“
U srpnju je Segal izjavila da nema veze s velikom donacijom tvrtke kojom je njezin suprug supredsjedao konzervativnoj lobističkoj skupini Advance Australia – koja se protivi imigraciji, pro-palestinskim prosvjedima i laburističkoj vladi premijera Anthonyja Albanesea.
Senatorica Aboridžina Lidia Thorpe, iz naroda Djab Wurrung, Gunnai i Gunditjmara, osudila je ono što naziva institucionalnim licemjerjem u postupanju prema krajnjoj desnici u Australiji.
„Zašto vlasti dopuštaju da se ovo događa? Zašto premijer to dopušta?“ pitala je Thorpe.
Thorpe je zatražila potpunu istragu o napadu na Camp Sovereignty i izravno povezala sporu reakciju policije sa sustavnim rasizmom u australskom društvu.
