Nestaju jedan po jedan: Misterij znanstvenika iz tajnih programa trese SAD
Djeluje kao zaplet iz serije „Dosjei X“: znanstvenici, istraživači i ljudi povezani s osjetljivim američkim programima iz područja svemira, nuklearne tehnologije, farmacije i vojne industrije posljednjih godina nestaju ili umiru pod neobičnim okolnostima. Neki su radili za NASA-u, neki za nacionalne laboratorije, neki su imali sigurnosne dozvole, a pojedini su se dovodili u vezu i s istraživanjima NLO fenomena.
Prema pisanju britanskog „Telegrapha“, najmanje deset takvih slučajeva izazvalo je pozornost javnosti, FBI-ja i američkog Kongresa. Ipak, zasad nema dokaza da su međusobno povezani, piše Nova.rs.
Direktor FBI-ja Kash Patel rekao je za Fox News da će istražitelji ispitati „moguće veze“, uključujući pristup povjerljivim informacijama i eventualnu ulogu „stranih aktera“. Dodao je da će, ako se utvrdi „urotničko ili zlonamjerno djelovanje“, FBI reagirati uhićenjima. Ipak, Patel je kasnije dao naslutiti da je malo vjerojatno da će istraga pronaći jasnu zajedničku nit.
Za razliku od njega, pojedini republikanci u Kongresu smatraju da stvar ne treba odbaciti kao slučajnost. Predsjednik Odbora za nadzor Zastupničkog doma James Comer rekao je za Fox News da je „vrlo malo vjerojatno da je ovo slučajnost“, najavljujući da će odbor tražiti dokumente od Pentagona, Ministarstva energetike, NASA-e i FBI-ja.
Priča je počela dobivati obrise misterija nakon smrti Michaela Davida Hicksa, znanstvenika koji je gotovo 25 godina radio u NASA-inom Laboratoriju za mlazni pogon, specijaliziran za komete i asteroide. Preminuo je 2023. godine, a uzrok smrti nije javno objavljen. Njegova kći Julia rekla je za CNN da ne razumije zašto se smrt njezina oca povezuje s drugim slučajevima, ali da ju je sama spekulacija „uzdrmala“.
Godinu dana kasnije preminuo je i njegov kolega Frank Maywald, njemački znanstvenik koji je također radio u NASA-inom laboratoriju. Zatim je 2025. nestala Monica Reza, direktorica grupe za obradu materijala u istoj instituciji, tijekom planinarenja u Kaliforniji. Potraga nije dala rezultate.
Posebnu pozornost izazvao je nestanak umirovljenog generala američkog ratnog zrakoplovstva Williama Neila McCaslanda. On je u veljači nestao iz svog doma u Novom Meksiku, ostavivši telefon, naočale i druge osobne stvari, dok su mu nedostajale planinarske cipele, novčanik i pištolj. Njegova supruga Susan Wilkerson napisala je na Facebooku da je tijekom vojne karijere imao pristup „vrlo povjerljivim programima“, ali je istodobno pokušala obuzdati teorije zavjere.
„Točno je da je Neil imao kratku vezu s NLO zajednicom“, napisala je ona, navodeći da je nakon umirovljenja neformalno pomagao Tomu DeLongeu, glazbeniku iz benda Blink-182 poznatom po interesu za NLO-e. „Ali ta veza nije razlog da netko otme Neila. Neil nema nikakva posebna saznanja o izvanzemaljskim tijelima i ostacima iz Roswella koji su navodno smješteni u bazi Wright-Patterson.“
Upravo ta baza u Ohiju desetljećima je središnje mjesto teorija zavjere o Roswellu, događaju iz 1947. godine koji ufolozi smatraju dokazom da je američka vlada prikrila kontakt s izvanzemaljskom tehnologijom.
Među slučajevima koji se spominju nalaze se i nestanak Melisse Casias, administrativne radnice iz laboratorija Los Alamos, zatim nestanak umirovljenog radnika istog laboratorija Jamesa Chaveza, kao i smrt Amy Eskridge, osnivačice Instituta za egzotičnu znanost u Alabami, koji se bavio kvantnim računalstvom i „modifikacijom gravitacije“.
U priču su uključeni i slučajevi s jasnijim objašnjenjima. Fizičar s MIT-a Nuno Loureiro ubijen je u prosincu u svom stambenom kompleksu pokraj Bostona, a FBI je kasnije povezao osumnjičenog s drugim masovnim pucnjavama. Astronom Karl Grillmair s Kalifornijskog instituta za tehnologiju ubijen je ispred svog doma, a za njegovo ubojstvo optužen je 29-godišnji muškarac.
Unatoč tome, Grillmairova udovica Louise izjavila je za BBC da su teorije o povezanosti slučajeva „potpuna besmislica“. „Postoje činjenice i one su poznate“, rekla je, dodajući da bi se njezin suprug, kao znanstvenik, vjerojatno pozvao na statistiku kako bi objasnio zašto niz nepovezanih smrti ne mora predstavljati obrazac.
Na sličan način reagirali su i članovi obitelji Amy Eskridge, poručivši CNN-u: „Ljudi bi trebali shvatiti da i znanstvenici umiru i da ne rade previše od ovoga.“
Ipak, teorije su se nastavile širiti. CNN piše da je priča u samo nekoliko mjeseci prošla put od internetskih foruma i YouTube emisija do Bijele kuće. Najprije su je pokrenuli autori i influenceri zainteresirani za NLO-e i „duboku državu“, zatim su je preuzeli tabloidi i podcasti, a potom su pitanja o „nestalim znanstvenicima“ stigla i do američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Trump je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da su slučajevi „ozbiljna stvar“, ali je dodao da zasad djeluju kao „pojedinačni“ događaji i da „nema puno veze“ među njima. Ipak, najavio je da će administracija pripremiti izvješće.
Profesionalni skeptici upozoravaju da je problem u pogrešnom povezivanju nepovezanih tragedija. Pisac i istraživač pseudoznanosti Mick West naveo je da u američkom zrakoplovnom i nuklearnom sektoru stotine tisuća ljudi imaju ili su imali pristup povjerljivim informacijama. U takvoj populaciji, tijekom više mjeseci, statistički se očekuje velik broj prirodnih smrti, samoubojstava i ubojstava. „Smrti su stvarne. Tuga obitelji je stvarna. Obrazac nije“, napisao je West.
Ipak, za pristaše teorija zavjere upravo odsutnost jasnog odgovora otvara prostor za sumnju. Spominju se navodna saznanja o tajnim svemirskim programima, istraživanja egzotičnih pogona, kontakt s NLO zajednicom, povjerljivi nuklearni projekti i mogućnost da strane službe ciljaju ljude sa specifičnim znanjem. Zasad nijedna od tih tvrdnji nije potvrđena.
Najveći problem je što se u istu priču ubacuju vrlo različiti slučajevi: znanstvenici, administrativni radnici, vojni umirovljenici, farmaceutski istraživači i ljudi bez izravne veze s NASA-om ili tajnim programima. Neki su nestali, neki su ubijeni, neki su umrli od bolesti, a za neke uzrok smrti nije objavljen.
Zato misterij „nestalih znanstvenika“ danas stoji na granici između legitimnog pitanja sigurnosti i suvremene teorije zavjere. S jedne strane, razumljivo je da američke institucije provjere postoji li bilo kakva veza među ljudima koji su radili u osjetljivim sektorima. S druge, dostupni podaci zasad više upućuju na niz tragičnih, ali uglavnom nepovezanih slučajeva nego na organiziranu operaciju.
Kako je za BBC poručila udovica Karla Grillmaira, spekulacije obiteljima ne donose odgovore, nego dodatnu bol. A dok FBI i Kongres provjeravaju činjenice, internetom se nastavljaju širiti teorije.
