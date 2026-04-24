Netanyahu: Imao sam rak, odgodio sam objavu zbog moguće iranske propagande

„Hvala Bogu, zdrav sam“, rekao je Netanyahu na društvenim mrežama. „Imao sam manji medicinski problem s prostatom koji je u potpunosti izliječen.“ Dodao je da je objavu svog godišnjeg liječničkog izvješća – koje otkriva da mu je dijagnosticiran rak – odgodio za dva mjeseca kako ne bi bila iskorištena kao propaganda od strane Irana.