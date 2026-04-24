Netanyahu: Imao sam rak, odgodio sam objavu zbog moguće iranske propagande

N1 Info
24. tra. 2026. 14:32
Benjamin Netanyahu
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potajno je bio podvrgnut liječenju raka prostate, objavio je u petak zajedno s rezultatima svog godišnjeg liječničkog pregleda. To je prvi put da je najdugovječniji vođa u povijesti Izraela priznao da mu je dijagnosticiran rak.

Netanyahu (76) je u prosincu 2024. operirao povećanu prostatu, zahvat koji je tada bio javno objavljen iz Ureda premijera. U najnovijem pregledu nakon operacije otkrio je u objavi na društvenim mrežama da su liječnici pronašli zloćudni tumor u njegovoj prostati, manji od jednog centimetra, piše CNN.

Ured premijera također je objavio dva pisma njegovih liječnika uz tu objavu. „Radi se o ranom otkrivanju vrlo male lezije, bez metastaza, što su svi ostali testovi nedvojbeno potvrdili“, stoji u jednom pismu.

Nije otkrio kada je obavljen posljednji pregled, ali je izraelski izvor upoznat s tim slučajem rekao za CNN da je rak dijagnosticiran prije nekoliko mjeseci. Netanyahu je započeo s terapijom zračenjem prije otprilike dva i pol mjeseca, prema tom izvoru, te je nedavno završio liječenje.

Netanyahu kaže da se odlučio za ciljanu radioterapiju i da je „žarište potpuno nestalo“.

„Hvala Bogu, zdrav sam“, rekao je Netanyahu na društvenim mrežama. „Imao sam manji medicinski problem s prostatom koji je u potpunosti izliječen.“ Dodao je da je objavu svog godišnjeg liječničkog izvješća – koje otkriva da mu je dijagnosticiran rak – odgodio za dva mjeseca kako ne bi bila iskorištena kao propaganda od strane Irana.

