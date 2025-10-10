Oglas

prvi dan primirja

Netanyahu se obratio naciji i zaprijetio: "Hamas će biti razoružan, na lakši ili teži način"

N1 Info
10. lis. 2025. 13:33
Benjamin Netanyahu
Abir SULTAN / POOL / AFP

Primirje u Pojasu Gaze trebalo bi stupiti na snagu u roku od 24 sata od odobrenja sporazuma u izraelskoj vladi, koje je održano sinoć. Dakle, trebalo bi početi - danas. Ostaje za vidjeti hoće li se obje strane pridržavati uvjeta dogovorenih u Egiptu

Predaju se taoci, povlači IDF, a povećava humanitarna pomoć

Nakon što primirje stupi na snagu, svi izraelski taoci — živi i mrtvi — trebali bi biti oslobođeni u roku od 72 sata. Vjeruje se da je dvadeset njih još živo. Prema Izraelu, to bi se moglo dogoditi u nedjelju ili ponedjeljak.

Zauzvrat, kada svi taoci budu predani, Izrael će osloboditi 250 palestinskih zatvorenika osuđenih na doživotni zatvor i 1.700 stanovnika Gaze pritvorenih nakon napada 7. listopada 2023. godine.

Izraelska vojska djelomično će se povući u roku od 24 sata duž dogovorene linije; prema Hamasu, ovaj korak također će biti proveden danas.

Humanitarna pomoć koja ulazi u Gazu povećat će se na 600 kamiona dnevno, prema navodima obje strane, prenosi RAI.

Politička situacija u Izraelu

Izraelska vlada ostaje podijeljena nakon što krajnje desni lideri Ben Gvir i Smotrich nisu glasali.

PremijerBenjamin Netanyahu zahvalio je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na njegovom doprinosu uspjehu prve faze sporazuma.


Vođa Hamasa Khalil Al-Hayya, koji se nalazi u egzilu u Gazi, izjavio je da je dobio jamstva od SAD-a i posrednika da će rat biti okončan.

Netanyahu je izjavio:

„Naša vojska ostat će u Pojasu Gaze sve dok Hamas ne bude razoružan, a ako ne bude razoružan na lak način, bit će razoružan na težak način.“

Također je dodao:

„Radit ćemo na tome da što prije pronađemo tijela svih poginulih talaca i vratimo ih u Izrael radi sahrane.“

Izmjene u popisu zatvorenika

Izrael će osloboditi 11 zatvorenika Hamasa umjesto zatvorenika Fataha. Izraelska vlada glasala je o posljednjim promjenama na popisu palestinskih zatvorenika koji će biti oslobođeni u zamjenu za taoce.

Prema Times of Israel, glasanje je održano telefonski, nakon što su posrednici u Egiptu pristali ukloniti 11 zatvorenika povezanih s Fatahom i zamijeniti ih s 11 članova Hamasa.

Među novima na popisu nalazi se Mahmoud Issa, koji je u zatvoru od 1993. godine zbog svoje uloge u ubojstvu izraelskog graničnog policajca Nissima Toledana, otetog 13. prosinca 1992. na putu na posao i ubijenog dva dana kasnije.

Khalil Al-Hayya benjamin netanyahu hamas mir u gazi primirje u gazi

