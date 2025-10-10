Netanyahu se obratio naciji i zaprijetio: "Hamas će biti razoružan, na lakši ili teži način"

Primirje u Pojasu Gaze trebalo bi stupiti na snagu u roku od 24 sata od odobrenja sporazuma u izraelskoj vladi, koje je održano sinoć. Dakle, trebalo bi početi - danas. Ostaje za vidjeti hoće li se obje strane pridržavati uvjeta dogovorenih u Egiptu
Predaju se taoci, povlači IDF, a povećava humanitarna pomoć
Nakon što primirje stupi na snagu, svi izraelski taoci — živi i mrtvi — trebali bi biti oslobođeni u roku od 72 sata. Vjeruje se da je dvadeset njih još živo. Prema Izraelu, to bi se moglo dogoditi u nedjelju ili ponedjeljak.
Zauzvrat, kada svi taoci budu predani, Izrael će osloboditi 250 palestinskih zatvorenika osuđenih na doživotni zatvor i 1.700 stanovnika Gaze pritvorenih nakon napada 7. listopada 2023. godine.
Izraelska vojska djelomično će se povući u roku od 24 sata duž dogovorene linije; prema Hamasu, ovaj korak također će biti proveden danas.
Humanitarna pomoć koja ulazi u Gazu povećat će se na 600 kamiona dnevno, prema navodima obje strane, prenosi RAI.
🔴 TV en DIRECTO | Comparencencia institucional de Netanyahu tras aprobar Israel el alto el fuego https://t.co/deZwGaUWtB https://t.co/aZ9bqUKbEQ— EL PAÍS (@el_pais) October 10, 2025
Politička situacija u Izraelu
Izraelska vlada ostaje podijeljena nakon što krajnje desni lideri Ben Gvir i Smotrich nisu glasali.
PremijerBenjamin Netanyahu zahvalio je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na njegovom doprinosu uspjehu prve faze sporazuma.
Vođa Hamasa Khalil Al-Hayya, koji se nalazi u egzilu u Gazi, izjavio je da je dobio jamstva od SAD-a i posrednika da će rat biti okončan.
Netanyahu in a statement to the media today:— Open Source Intel (@Osint613) October 10, 2025
"We promised we would bring everyone back - and we are delivering"
"Hamas will be disarmed - the easy way or the hard way"
"Those who say this deal was on the table all along - are lying"
"There are many opportunities, we will… pic.twitter.com/G6nQjgBnAL
Netanyahu je izjavio:
„Naša vojska ostat će u Pojasu Gaze sve dok Hamas ne bude razoružan, a ako ne bude razoružan na lak način, bit će razoružan na težak način.“
Također je dodao:
„Radit ćemo na tome da što prije pronađemo tijela svih poginulih talaca i vratimo ih u Izrael radi sahrane.“
Izmjene u popisu zatvorenika
Izrael će osloboditi 11 zatvorenika Hamasa umjesto zatvorenika Fataha. Izraelska vlada glasala je o posljednjim promjenama na popisu palestinskih zatvorenika koji će biti oslobođeni u zamjenu za taoce.
Prema Times of Israel, glasanje je održano telefonski, nakon što su posrednici u Egiptu pristali ukloniti 11 zatvorenika povezanih s Fatahom i zamijeniti ih s 11 članova Hamasa.
Među novima na popisu nalazi se Mahmoud Issa, koji je u zatvoru od 1993. godine zbog svoje uloge u ubojstvu izraelskog graničnog policajca Nissima Toledana, otetog 13. prosinca 1992. na putu na posao i ubijenog dva dana kasnije.
