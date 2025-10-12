Oglas

Uoči povratka talaca

Netanyahu: Posvuda gdje smo se borili, pobijedili smo, ali moram vam reći da borba nije gotova

author
Hina
|
12. lis. 2025. 21:05
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a map as he speaks during the General Debate of the United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City on September 26, 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Izrael je u dvije godine rata protiv Hamasa u Pojasu Gaze postigao "velike pobjede", ali "borba nije gotova", rekao je u nedjelju navečer izraelski premijer Benjamin Netanyahu

Oglas

"Zajedno smo postigli velike pobjede, pobjede koje su zapanjile cijeli svijet. I želim vam reći: posvuda gdje smo se borili, pobijedili smo, ali isto tako moram vam reći da borba nije gotova", rekao je Netanyahu u obraćanju naciji uoči očekivanog povratka talaca koje Hamas drži u Pojasu Gaze.

"Pred nama su još jako veliki sigurnosni izazovi. Neki naši neprijatelji pokušavaju se pregrupirati kako bi nas ponovno napali", naglasio je Netanyahu i dodao: "Vodimo o tome računa".

Povratak talaca, koji se očekuje u ponedjeljak, bit će "povijesni događaj" pun "tuge" i "radosti", rekao je. 

Netanyahu je također izrazio nadu da će u Izraelu unatoč "mnogobrojnim nesuglasicama" zavladati "jedinstvo srca".

Hamas treba do 11 sati u ponedjeljak osloboditi preostalih 48 talaca, živih ili mrtvih, koje je oteo tijekom upada u Izrael 7. listopada 2023. nakon čega je izbio rat u Gazi.

Izrael će zauzvrat pustiti na slobodu 250 palestinskih zatvorenika, uključujući brojne osuđene za smrtonosne protuizraelske napade i 1700 Palestinaca uhićenih u Pojasu Gaze od listopada 2023.

Teme
Netanyahu gaza hamas izrael palestina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ