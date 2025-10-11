"Trg talaca" u Tel Avivu: Ovacije za Trumpa dok se čeka oslobađanje zarobljenika u Gazi

Mnoštvo ljudi okupilo se na, moguće, posljednjem skupu na Trgu talaca u Tel Avivu, gdje su se Izraelci u subotu navečer u tisućama okupili u iščekivanju oslobađanja zarobljenika koji se još uvijek drže u Gazi.
Posebni izaslanik za Bliski istok iz SAD-a Steve Witkoff rekao je masi da je "sanjao ovu noć". "Večeras stojimo ovdje – Židovi, kršćani, muslimani i ljudi iz svih krajeva svijeta – ujedinjeni jednom zajedničkom molitvom: za mir", rekao je okupljenima, kako prenosi the Guardian.
Spominjanje Trumpova imena izazvalo je glasne ovacije iz gomile, dok je spominjanje Netanyahua dočekano s negodovanjem.
Witkoff je potom mikrofon predao Jaredu Kushneru, koji je rekao da "ne može biti ponosniji što je prijatelj Izraela“. Pozvao je na trajan mir na Bliskom istoku i zahvalio okupljenima na njihovim naporima da dovedu taoce kući.
Sljedeća je mikrofon preuzela Ivanka Trump, Kushnerova supruga i kći Donalda Trumpa, koju je publika burno pozdravila kad je spomenula ime svog oca.
"Bog vas sve blagoslovio što ste stajali zajedno u solidarnosti kroz ovo mračno razdoblje“, rekla je. Trio je zatim napustio pozornicu dok su se iz gomile ponavljali povici: "Hvala ti, Trump!“
Izrael započeo premještanje zatvorenika
U ovom trenutku, Izrael je započeo premještanje zatvorenika u dva zatvora uoči njihova oslobađanja u sklopu sporazuma o prekidu vatre u Gazi, koji je osmišljen kako bi doveo do oslobađanja talaca koje drži Hamas, objavila je izraelska zatvorska služba u subotu.
Tisuće djelatnika, uključujući zatvorske čuvare, „radile su tijekom noći kako bi provele odluku vlade: ‘Okvir za oslobađanje svih izraelskih talaca’“, navodi se u priopćenju koje prenosi agencija Agence France-Presse (AFP).
Oko 2.000 palestinskih zatvorenika bit će oslobođeno iz izraelskih zatvora, uključujući 250 onih koji služe duge kazne za teška sigurnosna kaznena djela. Zauzvrat, Hamas ima rok do ponedjeljka da preda svojih 48 preostalih izraelskih talaca – i živih i mrtvih.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
