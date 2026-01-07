Nije bez presedana: Ovo su svjetski čelnici koje su Amerikanci privodili

Dakle, kao što se vidi, od kolonijalnih sukoba preko zapleta iz Hladnog rata do modernih transnacionalnih kaznenih progona, ovi slučajevi pokazuju da, iako izvanredno, uhićenje stranih lidera za SAD nije bez presedana. Svaki je slučaj promijenio međunarodne norme i svaki ostaje kontroverzan dugo nakon što su naslovi izblijedjeli. Malo je vjerojatno da će se situacija u Venezueli uskoro riješiti, a postoji zabrinutost da Donald Trump i ljudi oko njega imaju na umu i druge vrijedne resurse.