Nijemci masovno dijele tisuće tona besplatnog krumpira nakon najveće berbe u 25 godina
Nijemci vole krumpir. Prema službenim statistikama, u prosjeku pojedu oko 63 kilograma po osobi godišnje. No čak ni najvatreniji ljubitelji nisu bili spremni na ono što se dogodilo nakon posljednje berbe.
Iznimno bogat urod, najveći u posljednjih 25 godina, doveo je do pravog viška krumpira koji je preplavio tržište. Fenomen je prozvan „Kartoffel-Flut“ – krumpirova poplava, a potaknuo je jednog poljoprivrednika da organizira masovnu podjelu krumpira u Berlinu, uz pozive građanima da ga besplatno preuzmu na unaprijed određenim lokacijama diljem grada.
Od skloništa za beskućnike do zooloških
Puške kuhinje, skloništa za beskućnike, vrtići, škole, crkve i brojne neprofitne organizacije među prvima su iskoristili ponudu. Čak se i berlinski zoološki vrt uključio u „akciju spašavanja“, preuzevši tone krumpira koji bi inače završile na odlagalištima otpada ili u proizvodnji bioplina, kako bi se njime hranile životinje. Dva kamiona krumpira poslana su i u Ukrajinu.
Građani Berlina, od kojih se mnogi suočavaju s rastućim troškovima života, dolazili su na najavljene punktove s vrećama, kantama, kolicima i ruksacima. Astrid Marz, učiteljica, nedavno je stajala u redu u Kaulsdorfu, na istoku grada, kako bi napunila stari ruksak. „Prestala sam brojati na 150. Mislim da imam dovoljno za sebe i susjede do kraja godine“, rekla je, a prenosi Guardian.
Diljem Berlina spontano je uspostavljeno 174 mjesta za distribuciju krumpira. Akcija, nazvana „4000 tona“, dobila je ime po količini viška koju je u prosincu ponudio jedan poljoprivrednik u blizini Leipziga, nakon što mu je prodaja u posljednji trenutak propala. Projekt su organizirali jedan berlinski dnevni list i ekološki orijentirana neprofitna internetska tražilica Ecosia.
"Prvo sam pomislila da je lažna vijest"
„Isprva sam mislila da je riječ o lažnoj vijesti generiranoj umjetnom inteligencijom“, rekla je Marz, prisjećajući se fotografija golemih brda „zemnih jabuka“, kako se krumpir od milja ponekad naziva u Berlinu, uz uputu da ga ljudi mogu doći preuzeti besplatno.
Cijela akcija podigla je raspoloženje u trenutku kada Berlin pogađaju arktičke temperature, koje su poremetile promet, zaustavile javni prijevoz i pretvorile pločnike u klizave površine. „Atmosfera je bila nalik na zabavu“, ispričao je Ronald, koji je krumpir preuzeo na prostoru bivše zračne luke Tempelhof. Ljudi su jedni drugima pomagali nositi teške vreće i razmjenjivali kulinarske savjete.
Renesansa krumpira
Krumpir je, čini se, doživio i svojevrsnu renesansu. Oživjele su priče o tome kako je postao popularan u Njemačkoj nakon što je pruski kralj Fridrik II. u 18. stoljeću naredio njegov uzgoj takozvanim „krumpirovim dekretom“. Internet su preplavili recepti, dok stručnjaci podsjećaju na njegove prehrambene vrijednosti, poput vitamina C i kalija.
Poznati berlinski chef Marco Müller istaknuo je kako je sada idealan trenutak da se krumpiru pruži „Michelinov tretman“, dok se među popularnijim receptima ponovno našla i krumpirova juha Angele Merkel.
Unatoč euforiji, dio poljoprivrednika kritizira akciju, tvrdeći da je tržište dodatno zasićeno i da je vrijednost njihove robe dodatno pala. Ekološke udruge pak upozoravaju da je višak posljedica neodrživog prehrambenog sustava te povlače paralele s „planinama maslaca“ i „jezerima mlijeka“ iz 1970-ih.
Procjenjuje se da je još oko 3.200 tona krumpira i dalje dostupno za besplatno preuzimanje, a organizatori najavljuju završni krug podjele u narednim danima.
