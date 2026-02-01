Nijemci masovno dijele tisuće tona besplatnog krumpira nakon najveće berbe u 25 godina

Građani Berlina, od kojih se mnogi suočavaju s rastućim troškovima života, dolazili su na najavljene punktove s vrećama, kantama, kolicima i ruksacima. Astrid Marz, učiteljica, nedavno je stajala u redu u Kaulsdorfu, na istoku grada, kako bi napunila stari ruksak. „Prestala sam brojati na 150. Mislim da imam dovoljno za sebe i susjede do kraja godine“, rekla je, a prenosi Guardian.