Ništa od pregovora SAD-a i Irana: "Rekli smo im: ili ovako ili nikako"

Sjedinjene Američke Države poručile su Iranu u srijedu da neće pristati na zahtjeve Teherana za promjenom lokacije i formata razgovora planiranih za petak, rekla su za Axios dva američka dužnosnika.
Oglas
Zastoj bi mogao blokirati diplomatski put i navesti Donalda Trumpa da se odluči za vojnu agresiju. SAD i Iran ranije su se dogovorili da se u petak sastanu u Istanbulu, uz sudjelovanje drugih bliskoistočnih zemalja u ulozi promatrača, piše Axios.
No Iranci su u utorak poručili da žele premjestiti razgovore u Oman i održati ih u bilateralnom formatu, kako bi se osiguralo da budu usmjereni isključivo na nuklearna pitanja, a ne i na druge teme poput raketnog programa, koje su prioritet za SAD i zemlje u regiji.
Američki dužnosnici razmotrili su zahtjev za promjenom lokacije, ali su ga u srijedu odlučili odbiti.
„Rekli smo im: ili ovako ili nikako, a oni su odgovorili: ‘U redu, onda nikako’“, rekao je visoki američki dužnosnik.
Dodao je da su SAD spremne na sastanak ovaj ili sljedeći tjedan ako se Iranci vrate na izvorni format.
„Želimo brzo postići stvarni dogovor ili će ljudi početi razmatrati druge opcije“, rekao je isti dužnosnik, aludirajući na Trumpove ponovljene prijetnje vojnom akcijom.
„Pokušali smo postići kompromis, ali su Iranci to odbili. Postoji velika šansa da se razgovori ovaj tjedan uopće neće održati“, rekao je drugi američki dužnosnik.
Iranska misija pri Ujedinjenim narodima nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.
Američki dužnosnici navode da su se SAD i Iran u početku dogovorili da se razgovori u Istanbulu odvijaju na dvije razine:
– izravni američko-iranski razgovori o nuklearnom sporazumu
– multilateralni razgovori o pitanjima poput iranskog raketnog programa, potpore posredničkim skupinama te kršenja ljudskih prava tijekom nasilnog gušenja prosvjeda.
Prema američkim izvorima, posebni izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff te Trumpov zet i savjetnik Jared Kushner trebali bi u četvrtak otputovati u Katar na razgovore o Iranu s premijerom te zemlje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas