NEOČEKIVANI ADUT
VIDEO / Kultna "Vespa Istočne Njemačke" postala novo oružje AfD-a u izbornoj kampanji
Tisuće motocikala i mopeda okupile su se u nedjelju u srednjovjekovnom njemačkom gradu Quedlinburgu na predizbornom skupu krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD), čiji je kandidat Ulrich Siegmund predvodio povorku na plavom mopedu.
Na predizborni skup AfD-a, koji je ujedno bio i svojevrsni susret ljubitelja motocikala, stiglo je gotovo 5000 ljudi. Događaj je održan uoči izbora u istočnoj njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu 6. rujna, na kojima bi AfD mogao postati prva krajnje desna stranka koja će preuzeti vlast na razini jedne savezne pokrajine još od nacističkog razdoblja.
AfD je u kampanji iskoristio popularnost marke Simson, koju nazivaju "Vespa Istočne Njemačke", kako bi se obratio snažnom osjećaju istočnonjemačkog identiteta koji postoji i 35 godina nakon ponovnog ujedinjenja zemlje. To čini unatoč tome što velik broj mladih ljudi, među njima i sam Siegmund, nikada nije živio u podijeljenoj Njemačkoj.
Simson budi pozitivna sjećanja
"Moji roditelji usadili su mi razumijevanje svega što se tada događalo. Nije sve bilo prekrasno", rekao je u nedjelju 35-godišnji Siegmund okupljenima.
"Ali ta Simson kultura predstavlja individualnu slobodu kretanja. Ona simbolizira vrijeme kada smo se u ovoj zemlji držali zajedno", dodao je.
U manifestu AfD-a pod nazivom "Vizija 2026." navodi se da bi se na istočnu Njemačku trebalo gledati kao na uzor ostatku zemlje, a ne kao na zapostavljenu regiju.
Prema rezultatima saveznih izbora 2025. godine, takva strategija daje rezultate. Među biračima u Saskoj-Anhaltu u dobi od otprilike 18 do 34 godine potpora AfD-u porasla je na 40 posto, s oko 25 posto na prethodnim izborima 2021. godine.
Julian, koji nije želio otkriti svoje prezime, rekao je da je dobro što AfD organizira okupljanja za ljubitelje Simsona.
"Da je to organizirao netko drugi, očito ne bismo sudjelovali", rekao je 24-godišnjak iz susjedne istočnonjemačke pokrajine Tiringije, koji je na nedjeljni događaj došao s bratom na svom zelenom motociklu Simson.
Brend s dugom poviješću
Tvrtka Simson osnovana je sredinom 19. stoljeća kao proizvođač oružja, a vodila su je dvojica židovske braće. Njihova obitelj bila je prisiljena pobjeći iz zemlje nakon dolaska nacista na vlast.
Nakon Drugog svjetskog rata i podjele Njemačke, tvrtka se usmjerila na proizvodnju motocikala i mopeda. Među mladima su posebno popularni postali modeli Schwalbe, poznat kao "Vespa Istočne Njemačke", i sportski S50, jer su im omogućavali da izbjegnu često višegodišnje čekanje na automobil.
Obitelj Simson, koja danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama, javno je kritizirala način na koji AfD koristi njihovo prezime i brend.
"Prijetnje protiv imigranata, ljudi druge boje kože i seksualnih manjina nešto su s čime ne želimo imati nikakve veze", rekao je prošlog mjeseca na prosvjedu protiv AfD-a u Njemačkoj Dennis Baum, potomak obitelji i njezin glasnogovornik. AfD odbacuje optužbe za rasizam i tvrdi da želi samo strožu kontrolu useljavanja.
Centar za interkulturno razumijevanje Dresdena (ZVID) pokrenuo je internetsku peticiju koju je dosad potpisalo gotovo 24.000 ljudi. Njome se od aktualnog nositelja zaštitnog znaka traži da zaštiti ugled brenda tako što će AfD-u poslati zahtjev za prestankom njegova korištenja.
Oko 100 protuprosvjednika na nedjeljnom događaju policija je ogradila u jednom prostoru. Pogled prema prostoru festivala zaklanjali su im stabla i mnoštvo pristaša AfD-a.
Korijeni istočnonjemačkog identiteta
Istočnonjemački identitet uglavnom se oblikovao nakon ponovnog ujedinjenja Njemačke. Na njega su utjecali iskustvo prilagodbe političkim, gospodarskim i kulturnim strukturama Zapadne Njemačke, kao i osjećaj zapostavljenosti, smatra sociolog Daniel Kubiak sa Sveučilišta Humboldt u Berlinu.
Dodao je da je zajednički osjećaj strukturne zapostavljenosti i nejednakih mogućnosti, koji su mladi usvojili kroz iskustva svojih roditelja, često bio zanemaren u glavnoj političkoj struji. Time je AfD dobio prostor da se istočnim biračima obraća kroz politiku identiteta.
Iako je istočna Njemačka u velikoj mjeri sustigla zapadni dio zemlje kada je riječ o životnom standardu, mnogi mladi i dalje izražavaju zabrinutost zbog financijske sigurnosti. Vladino istraživanje iz 2024. pokazalo je da je to najvažnije pitanje za 67 posto ispitanika s istoka zemlje, u usporedbi s 62 posto ispitanika sa zapada.
Kubiak je, međutim, ocijenio da je verzija istočnonjemačkog identiteta koju nudi AfD nejasna i nedosljedna. Smatra da stranka prije svega koristi osjećaje obezvrijeđenosti i marginaliziranosti kako bi privukla potporu, umjesto da nudi jasno oblikovan istočnonjemački identitet.
"Narativ AfD-a o identitetu uvijek se može vrlo dobro prilagoditi mjestu na kojem se nalaze", rekao je.
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