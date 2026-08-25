VIDEO / Kultna "Vespa Istočne Njemačke" postala novo oružje AfD-a u izbornoj kampanji

Na predizborni skup AfD-a, koji je ujedno bio i svojevrsni susret ljubitelja motocikala, stiglo je gotovo 5000 ljudi. Događaj je održan uoči izbora u istočnoj njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu 6. rujna, na kojima bi AfD mogao postati prva krajnje desna stranka koja će preuzeti vlast na razini jedne savezne pokrajine još od nacističkog razdoblja.