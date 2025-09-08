Oglas

Friedrich Merz

Njemački kancelar: Europa mora prilagoditi interese izmijenjenim odnosima sa SAD-om

author
Hina
|
08. ruj. 2025. 16:04
Friedrich Merz, AFP
Odd ANDERSEN / AFP

Europa treba preispitati svoje interese i agresivnije težiti novim partnerstvima diljem svijeta kako se mijenja njezin odnos sa Sjedinjenim Državama, rekao je u ponedjeljak njemački kancelar Friedrich Merz.

Oglas

"Mi u Europi moramo prilagoditi svoje interese - bez lažne nostalgije", rekao je Merz u ministarstvu vanjskih poslova u Berlinu.

Sjedinjene Države ostaju važan partner, rekao je, ali taj je odnos postao manje samorazumljiv jer Washington uvjetuje svoje odnose određenim interesima i temama.

Europski položaj u odnosu na SAD ovisit će o njezinoj snazi, naglasio je.

"Ovo je novo, a to također znači: Moramo sklopiti nova partnerstva diljem svijeta i proširiti i ojačati postojeća još agresivnije nego što smo to činili do sada", dodao je.

Teme
friedrich merz njemačka sad trump

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ