Novo pravilo u Švedskoj: Moguće oduzimanje boravišnih dozvola zbog "lošeg ponašanja"

Vlada je odlučila uputiti nacrt zakona Vijeću za zakonodavstvo s prijedlogom strožih i jasnijih zahtjeva za ponašanje (vandel) pri odobravanju boravišnih dozvola. U prijedlogu se predlaže uvođenje takvog zahtjeva koji znači da će se više boravišnih dozvola moći odbiti ili opozvati zbog nedostataka u načinu života i ponašanju nego što je to slučaj danas.
"Velika većina onih koji useljavaju u Švedsku poštuje pravila i važan su dio švedske društvene zajednice. No, onaj tko dođe i počini kazneno djelo ili se neprimjereno ponaša, iscrpio je švedsko gostoprimstvo. Švedska nije zajednica bez zahtjeva", kaže ministar za migracije Johan Forssell.
"Švedska je dugi niz godina odobravala boravišne dozvole ljudima koji su dolazili s nepoštenim ili čak neprijateljskim namjerama. Sada namjeravamo provesti dodatne promjene kako bismo imali bolje mogućnosti protjerati ljude koji su izgubili pravo boravka ovdje. Naša zemlja ne smije biti utočište za strance koji se bave kriminalom ili pokazuju antisocijalno ponašanje", kaže Ludvig Aspling, glasnogovornik za migracijsku politiku Švedskih demokrata, piše službena stranica švedske Vlade.
"Mnogi dolaze u Švedsku u potrazi za boljim životom. Ako doprinose društvenoj zajednici, trebaju imati dobre mogućnosti ostati, ali u slučaju neprimjerenog ponašanja današnje promjene stvaraju preduvjete za sigurniju Švedsku", kaže Ingemar Kihlström, glasnogovornik za migracijsku politiku Kršćanskih demokrata.
"Švedska jest i treba ostati otvorena zemlja, ali moramo moći postavljati zahtjeve da oni koji dolaze poštuju zakone i pravila", kaže Martin Melin, glasnogovornik za pravosudnu politiku Liberala.
U prijedlogu zakona vlada predlaže nova pravila koja će olakšati odbijanje i opoziv boravišnih dozvola zbog neprimjerenog ponašanja. Osim kriminala, to može uključivati i nepoštivanje zakona i drugih propisa ili odluka vlasti, primjerice zlouporabu socijalnih sustava. Može se raditi i o osobama koje predstavljaju sigurnosnu prijetnju ili imaju neplaćene dugove. Novi zahtjev odnosio bi se na nove i postojeće boravišne dozvole koje se temelje na nacionalnom pravu. Radnje koje ukazuju na neprimjereno ponašanje prije stupanja zakona na snagu same po sebi neće biti dovoljne za procjenu, ali mogu biti dio ukupne ocjene zajedno s radnjama nakon stupanja zakona na snagu. Za procjenu je nadležna Migracijska uprava, a odluke se mogu žaliti Migracijskom sudu.
Vlada također predlaže da se boravišne dozvole mogu opozvati u više situacija nego danas, i to i iz razloga koji nisu povezani s ponašanjem. Predlažu se nove mogućnosti opoziva kada strani državljanin predstavlja prijetnju javnom redu ili sigurnosti, kada više nisu ispunjeni uvjeti za dozvolu ili kada je dozvola izdana na temelju obmanjujućih podataka. Vlada također predlaže ukidanje postojećih ograničenja za opoziv dozvole koja se odnose na duljinu boravka u Švedskoj.
Predložene izmjene zakona trebale bi uglavnom stupiti na snagu 13. srpnja 2026. godine.
