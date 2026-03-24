Novo pravilo u Švedskoj: Moguće oduzimanje boravišnih dozvola zbog "lošeg ponašanja"

U prijedlogu zakona vlada predlaže nova pravila koja će olakšati odbijanje i opoziv boravišnih dozvola zbog neprimjerenog ponašanja. Osim kriminala, to može uključivati i nepoštivanje zakona i drugih propisa ili odluka vlasti, primjerice zlouporabu socijalnih sustava. Može se raditi i o osobama koje predstavljaju sigurnosnu prijetnju ili imaju neplaćene dugove. Novi zahtjev odnosio bi se na nove i postojeće boravišne dozvole koje se temelje na nacionalnom pravu. Radnje koje ukazuju na neprimjereno ponašanje prije stupanja zakona na snagu same po sebi neće biti dovoljne za procjenu, ali mogu biti dio ukupne ocjene zajedno s radnjama nakon stupanja zakona na snagu. Za procjenu je nadležna Migracijska uprava, a odluke se mogu žaliti Migracijskom sudu.