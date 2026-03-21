Objavljeni porazni izvještaji o Trumpovoj vladavini

Tri velika izvješća objavljena ovog mjeseca zaključuju da je predsjednik Donald Trump nanio ozbiljnu štetu američkoj demokraciji iznimno velikom brzinom nakon povratka u Bijelu kuću.
Godišnje izvješće instituta V-Dem sa Sveučilišta u Göteborgu navodi da je demokracija u SAD-u toliko nazadovala da je zemlja pala s 20. na 51. mjesto među 179 država, između Slovačke i Grčke, javlja američki javni radio NPR.
Istodobno, organizacija Bright Line Watch, koja anketira više od 500 američkih stručnjaka, zaključila je da se politički sustav SAD-a nalazi gotovo na pola puta između liberalne demokracije i diktature.
Dodatno, izvješće organizacije Freedom House navodi da su SAD, među slobodnim zemljama, uz Bugarsku i Italiju zabilježile najveći pad političkih prava i građanskih sloboda prošle godine.
Direktor V-Dema Staffan Lindberg ocijenio je da se SAD kreće prema diktaturi te da je riječ o najbržem nazadovanju demokracije u povijesti zemlje i jednom od najbržih u svijetu.
Bijela kuća: Trump je zagovornik slobode i demokracije
Bijela kuća odbacila je ta izvješća. Glasnogovornica Olivia Wales nazvala je analizu pristranom i nebitnom, istaknuvši da je Donald Trump "zagovornik slobode i demokracije".
I sam Trump je odbacio optužbe da vlada autokratski, poručivši da nije diktator.
Prema V-Demu, pad demokratskih standarda povezan je s koncentracijom izvršne vlasti, zaobilaženjem zakona i Kongresa te pritiscima na medije i slobodu govora.
Lindberg je naglasio da je Trump u jednoj godini postigao razinu demokratskog nazadovanja za koju su drugim liderima, poput Modija, Erdogana i Orbána, bile potrebne godine.
Sudovi Trumpu pružaju otpor
Ipak, stručnjaci ističu da američke institucije i dalje pružaju otpor. Sudovi su, primjerice, nedavno donijeli odluke protiv predsjednika, što pokazuje da sustav provjera i ravnoteža još nije potpuno oslabljen.
Analitičari upozoravaju da Trump primjenjuje obrasce karakteristične za autoritarne vođe, ali naglašavaju da nije sigurno hoće li takav smjer biti dugoročno održiv.
Također se ističe da promjene u američkoj vanjskoj politici, uključujući manji fokus na promicanje demokracije u svijetu, dodatno slabe globalnu ulogu SAD-a kao zagovornika demokratskih vrijednosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
