Od 1. siječnja važna promjena za plaćanje televizijske pretplate u Njemačkoj

Podijeli :

Izvor: Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash / ilustracija

Tv pristojba je glavni izvor prihoda javnih emitera ARD i ZDF. Većina građana izdvaja 18,36 eura mjesečno za korištenje javnog medijskog servisa. Za mnoge koji sami prenose doprinos, sada postoji važna promjena.

Dana 1. siječnja 2023. promijeniili su se bankovni podaci NDR-a i RBB-a za naknadu za emitiranje.

Podaci su se promijenili za osobe iz Berlina, Brandenburga, Hamburga, Mecklenburg-Zapadno -Pomorje, Donje Saske i Schleswig-Holsteina.

FOTO Pogledajte kako izgleda lažna, a kako prava novčanica eura Kako se lakše izboriti s eurima? Stručnjak: Ako nemate kalkulator, množite s 10!

Ako sami ne doznačite naknadu za emitiranje, već vam se naknada naplati putem tzv. SEPA naloga za izravno terećenje, način plaćanja za vas se neće promijeniti.

Pristojbe za emitiranje ARD-a, ZDF-a i Deutschlandradija mogu se plaćati u različitim ritmovima plaćanja. Ovisno o odabranom plaćanju, datumi terećenja i plaćanja mogu se razlikovati.

Pravni oblik plaćanja: Tromjesečno plaćanje

Zakonski način plaćanja naknade za emitiranje je jedno terećenje svaka tri mjeseca. Doprinos u ukupnom iznosu od 55,08 EUR (3 x 18,36 EUR) bit će terećen s vašeg računa sredinom tri mjeseca. Datum ovisi o mjesecu vaše prijave u službu doprinosa.

Na primjer, ako ste se prijavili 1. travnja u godini, doprinos se odnosi na mjesece travanj, svibanj i lipanj i bit će terećen točno na sredini, tj. 15. svibnja. Ako iznos ne plaćate izravnim zaduženjem, već ga sami prenosite, 15. svibnja također je cilj plaćanja.

Tromjesečno plaćanje

Naknada za licencu također se može prenositi ili teretiti kvartalno, odnosno svaka tri mjeseca na početku dotičnog mjeseca. Plaćate unaprijed za sljedeća tri mjeseca, npr. od siječnja do ožujka 23.1.1., od travnja do lipnja 23.1.4., od srpnja do rujna 23.1.7. i od listopada do prosinca 1.10. 23.

Polugodišnje plaćanje

Naknade za javni RTV servis također se mogu podijeliti na samo dva datuma plaćanja. Svakih šest mjeseci 110,16 eura bit će terećeno s vašeg računa, uvijek u prvoj polovici godine, za kalendarsku 2023. godinu koja bi bila 1. siječnja i 1. srpnja 2023.

Godišnje plaćanje

Ako želite odjednom platiti cijelu jednogodišnju licencu, morat ćete platiti 220,32 eura. Oni se terete ili prenose 1. svake godine.

Neki ljudi u Njemačkoj oslobođeni su plaćanja naknade za emitiranje. To uključuje:

Ovo su stvari koje ne smijete nositi preko granice. Kazne i preko 13.000 eura! Kako štedjeti sitne eure? Ovo je prvi korak

Primatelji Bürgergelda

Osobe koje primaju pomoć za uzdržavanje prema SGB XII (poglavlje 3) i Saveznom zakonu o opskrbi

Osobe koje primaju osnovnu sigurnost u starosti i sa smanjenom sposobnošću zarađivanja (poglavlje 4 SGB XII).

Studenti, pripravnici i učenici koji primaju BAföG, potpore za stručno osposobljavanje ili naknade za osposobljavanje prema §§ 122ff. SGB III primaju sve dok ne žive s roditeljima

Osobe koje primaju naknade prema Zakonu o naknadama za tražitelje azila

Primatelji pomoći za slijepe (§ 72 SGB XII i prema § 27d BVG)

Osobe koje prema državnim propisima primaju naknadu za dugotrajnu njegu

Osobe koje primaju pomoć za njegu prema SGB XII (Poglavlje 7) ili pomoć za njegu kao dio socijalne skrbi za žrtve rata prema BVG

Primatelji doplatka za njegu prema Zakonu o izjednačavanju tereta (LAG) (§ 267. st. 1.)

Osobe kojima je odobreno izuzeće zbog potrebe za njegom

Odrasle osobe koje žive u stacionarnoj ustanovi u sklopu dodjele beneficija (§ 45 SGB VIII)

Važno je da podnesete zahtjev za oslobađanje od doprinosa. Ako pripadate navedenim skupinama, nećete biti automatski izuzeti, prenosi Fenix Magazin.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.