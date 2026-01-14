Odgovor Irana nakon Trumpove objave na mrežama: Potiče nasilje!

AFP / Ilustracija

Iran je u utorak optužio američkog predsjednika Donalda Trumpa da potiče političku nestabilnost i nasilje te da ugrožava suverenitet, teritorijalni integritet i nacionalnu sigurnost zemlje, napisao je iranski veleposlanik pri UN‐u Amir Saeid Iravani u pismu Vijeću sigurnosti UN‐a.

"Sjedinjene Države i izraelski režim snose izravnu i nepobitnu pravnu odgovornost za gubitak nedužnih civilnih života, posebno među mladima", napisao je Iravani u pismu, koje je također poslano i glavnom tajniku UN‐a Antoniju Guterresu.

Pismo je napisao kao odgovor na Trumpovu objavu na društvenim mrežama ranije u utorak.

Naime, Trump je pozvao Irance da nastave prosvjedovati i, ne navodeći pojedinosti, rekao da "pomoć stiže", dok vlasti intenziviraju obračun s najvećim prosvjedima u proteklih nekoliko godina.

"Iranski domoljubi, NASTAVITE PROSVJEDOVATI - PREUZMITE VAŠE INSTITUCIJE!!!... POMOĆ STIŽE", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Dodao je da je otkazao sastanke s iranskim dužnosnicima dok se ne zaustavi "besmisleno ubijanje" prosvjednika.