"Hrvatska je tu kao susjed, partner i prijatelj da osigura energetsku sigurnost i normalno funkcioniranje gospodarstva i Mađarske i Slovačke", rekao je i dodao da je ta poruka vrlo jasna, s obzirom da se trenutno ne odvija transport naftovodom Družba koji rusku naftu preko Ukrajine vodi prema Mađarskoj i Slovačkoj, zato što je oštećen u ratnim aktivnostima i to, kako je rekao, pogođen od strane Rusije, što je "vrlo jasno" utvrđeno na sastavku sa najvišim ukrajinskim dužnosnicima.