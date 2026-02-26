sjednica vlade
Plenković: JANAF može biti primarni naftovod i za Mađarsku i za Slovačku
Hrvatska je putem Jadranskog naftovoda i naftnoga terminala u Omišlju potpuno spremna osigurati opskrbu naftom Mađarske i Slovačke, rekao je u četvrtak na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković.
"Hrvatska putem Jadranskog naftovoda i našeg naftnoga terminala u Omišlju, već godinama vrlo jasno komunicira da je Jadranski naftovod u potpunosti spreman svojim kapacitetima osigurati sigurnost opskrbe naftom i Mađarskoj i Slovačkoj", rekao je Plenković.
Podsjetio je da je zajednički kapacitet dviju MOL-ovih rafinerija, u Mađarskoj i Slovačkoj, 14 milijuna tona godišnje, a da je Jadranski naftovod u poziciji sa svojim kapacitetima transportirati 15 milijuna tona godišnje.
"Dakle, može osigurati apsolutno svu naftu za energetsku sigurnost i Mađarske i Slovačke koja im je potrebna i taj naftovod nije nikako sekundaran, on svojim kapacitetima može biti i primarni naftovod i za Mađarsku i za Slovačku", rekao je.
"S obzirom da je u javnim prostoru nerijetko korištena komunikacija od strane predstavnika mađarske vlade, da je Jadranski naftovod sekundaran, da je nepouzdan, otklanjan obje te konstatacije - on može biti primaran i jedini, ako se tako odluči, i on je u svakom slučaju pouzdan", ustvrdio je Plenković.
Vode se, kako je rekao, razgovori s predstavnicima Janafa, naših ministarstva, predstavnicima Mađarske, Slovačke i Europske komisije, te je što se tiče cijene ona u skladu sa svim drugim cijenama za transport nafte.
"To znači, rekao je Plenković, "da Hrvatska, koja je susjedna zemlja Mađarskoj, a u širem susjedstvu i sa Slovačkom, šalje poruku javnostima te dvije zemlje da može osigurati svu potrebnu naftu na vrijeme kako ne bi dolazilo do bilo kakve energetske krize ili ugroze Mađarske ili Slovačke".
"Cijeli smisao jadranskog naftovoda je da pomogne rafinerijama u smislu dobave i opskrbe naftom, bilo da je riječ o Srbiji, Mađarskoj ili Slovačkoj", rekao je i dodao da će Hrvatska nastavljati dostavljati nerusku naftu.
Dodao je da je MOL naručio više tankera za sljedeće razdoblje te će svi oni dolaziti u Omišalj i ta nafta će biti transportirana u Mađarsku.
"Hrvatska je tu kao susjed, partner i prijatelj da osigura energetsku sigurnost i normalno funkcioniranje gospodarstva i Mađarske i Slovačke", rekao je i dodao da je ta poruka vrlo jasna, s obzirom da se trenutno ne odvija transport naftovodom Družba koji rusku naftu preko Ukrajine vodi prema Mađarskoj i Slovačkoj, zato što je oštećen u ratnim aktivnostima i to, kako je rekao, pogođen od strane Rusije, što je "vrlo jasno" utvrđeno na sastavku sa najvišim ukrajinskim dužnosnicima.
