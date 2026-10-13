OD SMAKNUĆA PROŠLO 30 GODINA
Osuđen čovjek koji je organizirao ubojstvo Tupaca Shakura: Prijeti mu doživotni zatvor
Duane „Keffe D” Davis, jedina osoba optužena za ubojstvo repera Tupaca Shakura, čeka izricanje kazne u Las Vegasu nakon što ga je porota proglasila krivim za ubojstvo prvog stupnja.
Davisova presuda dolazi nešto više od 30 godina nakon što je Shakur ubijen u pucnjavi iz automobila u blizini Las Vegas Stripa, 7. rujna 1996. godine. Reper je preminuo šest dana nakon što je ranjen.
Tijekom godina koje su uslijedile, Davis je u više navrata iznosio svoju verziju događaja. O svojoj ulozi govorio je tijekom policijskih ispitivanja, u autobiografiji koju je sam objavio te u televizijskim intervjuima. Tužitelji su njegove izjave tumačili kao priznanje da je imao ključnu ulogu u organiziranju ubojstva.
Tužitelj Marc DiGiacomo podsjetio je porotu na Davisove vlastite riječi tijekom završnog obraćanja, piše ABC News.
"Prošao sam ulice, pobijedio savezne agente i pobijedio rak", rekao je DiGiacomo, citirajući Davisa. Potom je dodao: "Sada pokušava pobijediti vas 12... Gospodin Davis pokušava izbjeći odgovornost za zločin za koji svi znaju da ga je počinio, čak i on sam... Na kraju dana, pozovite ga na odgovornost za zločin koji je počinio."
Mogao bi ostatak života provesti u zatvoru
Davis danas ima 63 godine, a mogao bi ostatak života provesti u zatvoru. Već je najavio da će se žaliti na presudu.
Bivši vođa bande iz Los Angelesa, koji se poslije povukao u predgrađe Las Vegasa, uhićen je u rujnu 2023. godine. Optužen je za ubojstvo uz uporabu smrtonosnog oružja, s namjerom promicanja, poticanja ili pomaganja kriminalnoj skupini. Od uhićenja se nalazi u pritvoru.
Davis se izjasnio da nije kriv i inzistirao na svojoj nevinosti. Njegovi odvjetnici tvrdili su da je lagao o svojoj umiješanosti u ubojstvo te da nema dovoljno dokaza da je te večeri uopće bio u Las Vegasu, a kamoli u bijelom Cadillacu iz kojeg su, prema optužnici, ispaljeni smrtonosni hici iz pištolja Glock kalibra .40.
"Opasnost u ovom slučaju oduvijek je bila u pitanju: samo zato što nešto kažemo, znači li to da je istina?", rekao je Davisov odvjetnik Michael Sanft pokušavajući uvjeriti porotu.
Tužitelji: Davis nije osobno povukao okidač, ali je organizirao pucnjavu u kojoj je Tupac ubijen
Davis je i ranije više puta govorio o svojoj navodnoj ulozi u Shakurovoj smrti. Tvrdio je da je ubojstvu prethodio sve žešći sukob obilježen međusobnim prozivkama repera u pjesmama i osvetom među bandama. Sukob je, prema njegovu opisu, kulminirao nakon boksačkog meča između Mikea Tysona i Brucea Seldona, održanog na večer ubojstva.
Tužitelji su tvrdili da je Davis, nastavljajući javno iznositi svoju verziju događaja i pritom od nje ostvarivati zaradu, prekršio raniji sporazum o imunitetu sklopljen s zajedničkom radnom skupinom losanđeleske policije i saveznih istražitelja. Istražitelji u Las Vegasu smatraju da su upravo njegove brojne javne izjave pomogle ponovno pokrenuti slučaj, nakon čega su pokušali potvrditi njihove navode drugim dokazima.
Porota sastavljena od 12 građana okruga Clark prihvatila je Davisove izjave, potkrijepljene ostalim dokazima iznesenima tijekom suđenja. U kolovozu su, nakon manje od tri sata vijećanja, jednoglasno zaključili da je kriv za ubojstvo prvog stupnja uz uporabu smrtonosnog oružja.
Tužitelji su istaknuli da Davis nije osobno povukao okidač, ali da je organizirao pucnjavu u kojoj je ubijen slavni reper.
O kazni će odlučiti sutkinja Carli Kierny. Davisu prijeti najmanje 40 godina zatvora, a najteža moguća kazna je doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta.
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