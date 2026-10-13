Osuđen čovjek koji je organizirao ubojstvo Tupaca Shakura: Prijeti mu doživotni zatvor

Davis se izjasnio da nije kriv i inzistirao na svojoj nevinosti. Njegovi odvjetnici tvrdili su da je lagao o svojoj umiješanosti u ubojstvo te da nema dovoljno dokaza da je te večeri uopće bio u Las Vegasu, a kamoli u bijelom Cadillacu iz kojeg su, prema optužnici, ispaljeni smrtonosni hici iz pištolja Glock kalibra .40.