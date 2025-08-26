Otkriveno što SAD nudi Rusiji. "Htjeli su objaviti bombastičnu vijest odmah nakon Aljaske"

Razgovori su održani tijekom posjeta američkog izaslanika Stevea Witkoffa Moskvi ranije ovog mjeseca, kada se sastao s Vladimirom Putinom i njegovim investicijskim izaslanikom Kirillom Dmitrievim, navela su tri izvora. O tim se temama također razgovaralo unutar Bijele kuće s predsjednikom Donaldom Trumpom, rekli su dva izvora. Ti su poslovi kratko spomenuti i na samitu na Aljasci 15. kolovoza, rekao je jedan izvor.