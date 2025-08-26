Američka ponuda, iznesena u nizu sastanaka nacionalnih sigurnosnih i vojnih čelnika SAD-a i velikih europskih zemalja, uvjetovana je obvezama europskih prijestolnica da pošalju desetke tisuća vojnika u Ukrajinu, upozorili su dužnosnici. Dodali su da bi ponuda još uvijek mogla biti povučena. Ipak, to predstavlja značajan zaokret Trumpove administracije — koja je ranije ove godine isključila bilo kakvo sudjelovanje SAD-a u zaštiti poslijeratne Ukrajine — i ohrabrilo je europske čelnike koji mjesecima lobiraju u Washingtonu za veću potporu Kijevu.