Što do sada znamo o zapljeni broda u Hormuzu? Iran tvrdi da je riječ o "piratstvu"
Američka vojska zaplijenila je iranski kontejnerski brod u blizini Perzijskog zaljeva u ranim satima ponedjeljka, čime su dodatno porasle napetosti, samo nekoliko sati prije nego što Washington planira poslati pregovarače u Pakistan na razgovore s ciljem okončanja rata.
Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) i predsjednik Donald Trump tvrde da je Touska pogođena nakon što je odbila poslušati američke naredbe da se povuče s planirane rute kroz Hormuški tjesnac. SAD provodi pomorsku blokadu od prošlog ponedjeljka.
Iran je odgovorio nazvavši napad i zapljenu činom „piratstva“ te zaprijetio odmazdom. U ponedjeljak, nekoliko sati nakon napada i zarobljavanja broda, Iran je rekao da ne planira poslati svoje pregovarače na razgovore s SAD-om u Islamabadu.
Ovo je prvi poznati nemilitarni iranski brod koji su američke snage napale tijekom aktualnog rata, kao i prvi iranski teretni brod koji je američka vojska zaplijenila od početka tjedan dana duge pomorske blokade, piše Al Jazeera.
Evo što znamo o zapljeni broda i zašto je važna:
Što se dogodilo?
Nešto nakon ponoći po iranskom vremenu, CENTCOM je objavio da je njegov razarač s navođenim projektilima, USS Spruance, ispalio projektil iz topa kalibra 5 inča (127 mm) MK 45 u strojarnicu broda i onesposobio ga.
Prema američkoj vojsci, Touska je pokušavala proći iz Arapskog mora kroz Hormuški tjesnac i bila je na putu prema iranskoj luci Bandar Abbas.
Od 13. travnja američka vojska provodi pomorsku blokadu Hormuškog tjesnaca, kao odgovor na to što je Iran blokirao prolaz većini brodova kroz taj uski morski prolaz — osim brodova država koje su sklopile sporazume s Teheranom.
U sklopu blokade, američka vojska zabranjuje prolaz svim brodovima koji pripadaju Iranu ili putuju prema ili iz iranskih luka. Time se u praksi sprječava izvoz iranske nafte: prema procjenama Al Jazeere, Iran je u mjesecu prije američke blokade zaradio gotovo 5 milijardi dolara od izvoza nafte.
Prema CENTCOM-u, „američke snage su izdale više upozorenja i obavijestile iranski brod [Touska] da krši američku blokadu“.
„Nakon što posada Touske nije postupila po ponovljenim upozorenjima tijekom šest sati, Spruance je naredio da se strojarnica evakuira“, navodi se u priopćenju, nakon čega je američki razarač otvorio vatru na brod.
Nakon toga, američki marinci iz 31. ekspedicijske jedinice ukrcali su se na Tousku i preuzeli kontrolu nad brodom. Na snimci koju je objavio CENTCOM vidi se kako američki vojnici dolaze helikopterima s broda USS Tripoli i spuštaju se užadima na Tousku.
Što znamo o Touski?
Kontejnerski brod plovi pod iranskom zastavom. Dug je 294 metra — samo malo kraći od američkog nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln, koji je dug 332,8 metara.
Touska je široka 32,25 metara.
Brod i njegovi vlasnici nalaze se pod sankcijama američkog Ministarstva financija i Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC). Optuženi su za pomaganje Iranu u zaobilaženju sankcija.
Nije jasno što je Touska prevozila. Donald Trump je na Truth Socialu napisao da američki vojnici „provjeravaju što se nalazi na brodu“.
Što je Iran rekao o zapljeni?
Rano u ponedjeljak Iran je zapljenu Touske nazvao činom „piratstva“.
Nekoliko sati kasnije, glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei izjavio je da Teheran ne planira poslati pregovarače u Islamabad na razgovore koje Pakistan pokušava organizirati već u utorak. SAD je najavio da njegovi pregovarači, Steve Witkoff i Jared Kushner, putuju u Islamabad u ponedjeljak.
Baghaei je optužio SAD za „kršenje primirja“ koje uglavnom traje između SAD-a i Irana od 9. travnja.
„Iran ne vjeruje Washingtonu“, rekao je. Na pitanje o američkim pregovaračima, dodao je: „Postoje naznake s američke strane da nema ozbiljne namjere za diplomatsko rješenje“.
Zasebno, iranska vojska je poručila da će uzvratiti SAD-u zbog zapljene broda.
„Upozoravamo da će oružane snage Islamske Republike Iran uskoro odgovoriti i uzvratiti na ovo oružano piratstvo američke vojske“, rekao je glasnogovornik zajedničkog vojnog zapovjedništva Khatam al-Anbiya.
