Rusija se oglasila oko masivnih noćnih napada na Ukrajinu

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u nedjelju da su njegove snage izvele masovne noćne napade na ukrajinske vojno-industrijske objekte te na plinsku i energetsku infrastrukturu.
Ministarstvo je također priopćilo da su ruske snage zauzele naselje Kuzminovka u ukrajinskoj Donjeckoj regiji.
Kijev je priopćio da je u ruskom noćnom napadu poginulo najmanje petero ljudi te je oštećena infrastruktura u mnogim regijama.
Članica NATO-a Poljska izjavila je da je rano u nedjelju digla avione kako bi zaštitila svoju zračnu sigurnost.
Vijesti
prije 47 min.
