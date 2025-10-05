Oglas

OTKRILI ŠTO JE BIO CILJ

Rusija se oglasila oko masivnih noćnih napada na Ukrajinu

author
Hina
|
05. lis. 2025. 12:51
NAPAD NA HARKIV afp
Oleksandr Magula / AFP / ILUSTRACIJA

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u nedjelju da su njegove snage izvele masovne noćne napade na ukrajinske vojno-industrijske objekte te na plinsku i energetsku infrastrukturu.

Ministarstvo je također priopćilo da su ruske snage zauzele naselje Kuzminovka u ukrajinskoj Donjeckoj regiji.

Kijev je priopćio da je u ruskom noćnom napadu poginulo najmanje petero ljudi te je oštećena infrastruktura u mnogim regijama.

Članica NATO-a Poljska izjavila je da je rano u nedjelju digla avione kako bi zaštitila svoju zračnu sigurnost.

Teme
Rusija Ukrajina

