ANALIZA
Ovo su ključne stvari iz Epsteinovih dokumenata: Sporno pismo o Trumpu ipak lažno?
Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je novu seriju dokumenata povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, dokumenata u kojima se predsjednik Donald Trump spominje znatno češće nego u prošlotjednoj objavi.
Sve ih je pregledao CNN pa donio neke od ključnih zaključaka iz najnovije objave.
Novi dokazi o potrazi za "suurotnicima"
Sve više doznajemo potencijalno važne detalje o načinu na koji je vlada postupala u istragama vezanim uz Epsteina. Novi dokumenti, primjerice, sadrže dokaze da su tužitelji nastojali istražiti i eventualno optužiti veći broj osoba. Niz naizgled autentičnih e-mailova FBI-ja iz srpnja 2019. spominje "deset suurotnika".
"Kad stigneš, možeš li mi dati ažurirane informacije o statusu deset suurotnika", stoji u e-mailu od 7. srpnja 2019., koji potpisuje pošiljatelj s oznakom "FBI New York".
Drugi e-mail, poslan dva dana kasnije, traži "ažuriranje o deset suurotnika do kraja radnog dana".
Treći e-mail navodi pokušaje da se te osobe locira i uruče im sudski pozivi, uz naznaku da su neke od njih doista kontaktirane. Jedna osoba koja nije bila kontaktirana opisana je kao "bogati poslovni čovjek iz Ohija".
Dokumenti također spominju, ali očito ne uključuju, interne memorandume sastavljene nakon Epsteinove smrti u kolovozu 2019., u kojima se navode suurotnici koji bi mogli biti optuženi. Do danas su optuženi samo Epstein i njegova bivša partnerica Ghislaine Maxwell.
Te memorandume ni imena navodnih suurotnika CNN nema pa nije poznato na koga se točno odnose. Nije jasno ni o kakvim bi se kaznenim djelima radilo. I dok mnogi već dugo tragaju za takozvanim "popisom klijenata", za koji FBI tvrdi da ne postoji, nije jasno impliciraju li ovi dokumenti doista druge osobe u kaznena djela.
Ne zna se što se dogodilo s tim potencijalnim kaznenim progonima. Činjenica da optužnice nikada nisu podignute može upućivati na to da istrage nisu potvrdile osnovu za kazneni progon. No korištenje pojma "suurotnici" sugerira da su istražitelji barem u jednom trenutku smatrali da su i drugi bili uključeni u Epsteinove zločine.
Upravo su to dokumenti koje mnogi već dugo iščekuju, dokumenti koji bi mogli pokazati tko bi još mogao odgovarati za Epsteinove zločine. Nema sumnje da će biti snažnog pritiska na Trumpovu administraciju da osigura njihovu potpunu objavu.
Trumpovo ime u Epsteinovim istragama
Početni paket dokumenata objavljen u petak sadržavao je brojne reference na Billa Clintona, ali vrlo malo na Trumpa. Ova nova objava znatno češće spominje aktualnog predsjednika.
Dokumenti posebno pokazuju kako se Trumpovo ime pojavljivalo u kontekstu istraga i kaznenog progona Epsteina i Maxwell. Trump nikada nije bio optužen od strane tijela za provedbu zakona u vezi s Epsteinovim zločinima i sve optužbe je zanijekao.
U dokumentima se nalazi sudski poziv iz 2021. u predmetu Maxwell, upućen Trumpovu klubu Mar-a-Lago, kojim se traži "sva dokumentacija o zapošljavanju" osobe čije je ime zacrnjeno. Iako nije jasno o kome je riječ, poznato je da je jedna od Epsteinovih žrtava, pokojna Virginia Giuffre, ranije radila u Mar-a-Lagu.
Tu je i e-mail iz 2020. pomoćnika saveznog tužitelja iz Južnog okruga New Yorka, u kojem se navodi da je Trump osam puta letio Epsteinovim zrakoplovom, što je kasnije potvrđeno objavom evidencije letova. Tužitelj navodi i da su na dva leta bile "žene koje bi mogle biti svjedokinje u slučaju Maxwell". Prema evidenciji letova, na najmanje četiri leta bila je i Maxwell.
Postoje i dojave FBI-ju koje se odnose na Trumpa i njegov odnos s Epsteinom, ali bez jasnih naznaka jesu li te dojave ikada istražene ili potvrđene.
Pismo za koje DOJ sada tvrdi da je lažno
Uz te reference, novi paket dokumenata sadrži i intrigantno pismo koje se pripisuje Trumpu.
Riječ je o pismu koje Ministarstvo pravosuđa sada označava kao "LAŽNO", a koje je navodno potpisao "J. Epstein" i uputio drugom ozloglašenom osuđenom seksualnom prijestupniku, bivšem liječniku američke gimnastičke reprezentacije Larryju Nassaru.
"Imamo jednu zajedničku stvar, našu ljubav i brigu za mlade djevojke i nadu da će ostvariti svoj puni potencijal. I naš predsjednik dijeli našu ljubav prema mladim, oblim djevojkama", stoji u pismu.
Pismo potom sadrži još jednu prostačku referencu na Trumpa, iako se njegovo ime izravno ne spominje. Pismo je datirano u 2019., kada je Trump bio predsjednik. U nastavku se navodi da su, za razliku od Trumpa, oni završili jedući lošu hranu u zatvorskim kantinama uz opasku "Život je nepravedan."
Zanimljivo, pismo je s poštanskim žigom označeno tri dana nakon Epsteinove smrti u zatvoru, koje je službeno proglašena samoubojstvom. Autor aludira na to da je "krenuo kraćim putem kući" i Nassaru želi sreću. Pismo je označeno kao "vraćeno pošiljatelju".
Oko tog pisma ostaje niz otvorenih pitanja.
Ministarstvo pravosuđa je priopćilo da je FBI utvrdio kako je pismo "lažno", dijelom zato što rukopis ne odgovara Epsteinovu. Dokument FBI-ja iz 2020. navodi da je zatražena grafološka analiza, no rezultati nisu uključeni u objavljene materijale.
U priopćenju se također navodi da je pismo poslano iz Virginije, dok je Epstein bio zatočen u New Yorku, da je povratna adresa navodila pogrešan zatvor te da je pismo obrađeno tri dana nakon njegove smrti. Čak i da je pismo doista napisao Epstein, radilo bi se tek o tvrdnji.
Ranije u utorak Ministarstvo pravosuđa nije se izravno pozvalo na to pismo, ali je općenito ustvrdilo da optužbe iznesene protiv Trumpa, vjerojatno uključujući i spomenute dojave FBI-ju, nisu istinite.
"Neki od ovih dokumenata sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trumpa koje su FBI-ju dostavljene neposredno prije izbora 2020. godine", navodi se u priopćenju. "Da budemo jasni, te su tvrdnje neutemeljene i lažne, i da su imale i najmanju vjerodostojnost, već bi bile iskorištene protiv predsjednika Trumpa."
Oko tog pisma ostaje previše neodgovorenih pitanja da bi se mogli donositi konačni zaključci. U najmanju ruku, nova otkrića upravo su ono na što je Trump ranije upozoravao, da bi mogla nepotrebno okaljati ugled ljudi.
Trump je u intervjuu za Fox News 2024. upozorio na "lažne stvari" u Epsteinovim dosjeima koje bi mogle "utjecati na živote ljudi". Isto je ponovio i u ponedjeljak navečer, upozorivši da sama činjenica da se netko nalazi na fotografiji s Epsteinom može uništiti nečiju reputaciju.
Još spornih poteza Ministarstva pravosuđa
Objavu ovih materijala od samog početka prate propusti Ministarstva pravosuđa, a takva praksa se nastavlja.
Prvo, početno priopćenje Ministarstva objavljeno u utorak iznimno je neobično. Zvuči kao da dolazi od Trumpova osobnog odvjetnika, primjerice tvrdnja da bi ove informacije, da su vjerodostojne, "zasigurno već bile iskorištene protiv predsjednika Trumpa", a ne od neutralne institucije.
To je u velikoj suprotnosti s načinom na koji je Ministarstvo postupilo prema Billu Clintonu u dokumentima objavljenima u petak. Tada je glasnogovornik Ministarstva ukazao na fotografiju na kojoj se Clinton nalazi u jacuzziju s osobom čiji je identitet zacrnjen, sugerirajući da se radi o "žrtvi" Epsteinova zlostavljanja.
Clinton, poput Trumpa, nikada nije bio optužen u vezi s Epsteinovim zločinima. U ponedjeljak, prije objave najnovijih dokumenata, njegov je glasnogovornik pozvao Ministarstvo da objavi sve materijale vezane uz Clintona, tvrdeći da se "selektivnim objavama" stvara dojam insinuacija, a ne transparentnosti.
Sporno postupanje Ministarstva dodatno je naglašeno neuobičajeno opsežnim zacrnjivanjem podataka koje, čini se, prelazi okvire zakona koji je Kongres donio prošlog mjeseca.
Primjerice, u e-mailu iz 2020. zacrnjeno je ime pomoćnika saveznog tužitelja. U drugim e-mailovima zacrnjena su imena državnih dužnosnika, pa nije jasno tko je sudjelovao u ključnim odlukama i raspravama, uključujući komunikaciju iz vremena kontroverznog dogovora o neprocesuiranju Epsteina krajem 2000-ih.
Na koncu, prema pisanju Washington Posta, dokumenti su u ponedjeljak objavljeni, potom uklonjeni, a zatim ponovno objavljeni. Nije jasno zašto se to dogodilo ni jesu li ponovno objavljeni dokumenti identični onima koji su prvotno bili dostupni.
Ministarstvo pravosuđa već je propustilo ispoštovati rok za potpunu objavu svih dokumenata, koji je istekao u petak.
Nakon početne objave, Ministarstvo je privremeno povuklo neke dokumente, uključujući jednu fotografiju na kojoj se vidi Trump, koja je kasnije vraćena.
Zamjenik ministra pravosuđa Todd Blanche izjavio je da je fotografija uklonjena iz opreza zbog mogućnosti da prikazuje Epsteinovu žrtvu.
"To nema nikakve veze s predsjednikom Trumpom", rekao je Blanche tijekom vikenda. "Tvrdnja da je povučena jedna fotografija zbog predsjednika Trumpa je smiješna."
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare