Ovo su ključne stvari iz Epsteinovih dokumenata: Sporno pismo o Trumpu ipak lažno?

Tu je i e-mail iz 2020. pomoćnika saveznog tužitelja iz Južnog okruga New Yorka, u kojem se navodi da je Trump osam puta letio Epsteinovim zrakoplovom, što je kasnije potvrđeno objavom evidencije letova. Tužitelj navodi i da su na dva leta bile "žene koje bi mogle biti svjedokinje u slučaju Maxwell". Prema evidenciji letova, na najmanje četiri leta bila je i Maxwell.