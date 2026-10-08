Bivši šef njemačke obavještajne službe uhićen zbog izdaje: Evo što znamo o špijunskom skandalu

Navode da je Hanning 2010. postigao dogovor prema kojem je trebao dobivati povjerljive informacije od svojeg bivšeg šefa ureda, koji je na toj dužnosti bio do ožujka ove godine i identificiran je samo kao „Manfred D“, te da je na temelju njih pripremao „analizu“ koju je za novac namjeravao predati stranoj sili. Nije jasno je li analiza doista predana.