Pentagon najavio prekid suradnje s Harvardom

"Počevši od sada pa sve do školske godine 2026.-27., ukidam svo poslijediplomsko profesionalno vojno obrazovanje (PME), sve stipendije i programe certifikata između Sveučilišta Harvard i Ministarstva rata za aktivne pripadnike vojske", rekao je Hegseth, koji i sam ima magisterij iz javne politike sa Harvard Kennedy School, na X.