Plenković: Energetska nesigurnost može potaknuti populizam i političku radikalizaciju

“Hrvatska vrlo dobro zna što se događa kada se međunarodno pravo krši, ne poštuje i ignorira te što je potrebno za obranu vlastitog teritorija i slobode”, rekao je ističući da podrška Ukrajini ostaje nepokolebljiva, unatoč “nekim disonantnim tonovima unutar okvira Europskog vijeća”. Kazao je da se mora inzistirati na odgovornosti za ratne zločine. Upozorio je da dezinformacije i hibridne prijetnje potkopavaju izborni integritet. “Nejednakosti i dalje postoje, a dezinformacije i hibridne prijetnje potkopavaju izborni integritet, neovisne institucije i vladavinu prava. Parlamentarni nadzor, neovisni sudovi i slobodni mediji nisu prepreke našoj sigurnosti. Oni su među stvarima koje zapravo želimo zaštititi. To je bit demokratske sigurnosti”, rekao je, dodajući da brze tehnološke promjene stvaraju nove prilike za sve nas, ali istovremeno donose i očito nove rizike za demokraciju.