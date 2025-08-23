Oglas

PLAN IDE DALJE

Počela okupacija Gaze: Prvi izraelski vojnici stigli u grad

author
Hina
|
23. kol. 2025. 20:56
izraelski vojnici pored tenka, izrael
JAAFAR ASHTIYEH / AFP

Palestinski očevici izvijestili su da su u gradu Gazi primijećeni izraelski vojnici, nakon što je premijer Benjamin Netanyahu odobrio planove za zauzimanje metropole u kojoj živi oko milijun ljudi, navodi dpa.

Oglas

Prema izvještajima, vojnici su uočene i u četvrti Sabra, uglavnom u blizini zgrade koja je nekada služila kao škola.

Na upit agencije dpa izraelska vojska odgovorila je kako ne otkriva podatke o položajima svojih vojnika.

Planovi Izraela za okupaciju grada Gaze, u kojem je u petak službeno proglašena glad, prouzročili su strah od daljnje patnje civilnog stanovništva koje gotovo dvije godine trpi posljedice rata.

Izrael je ranije poručio da planira preseliti otprilike milijun stanovnika grada prije ofenzive, koja se očekivala najranije u rujnu.

Ipak, izraelski vojnici već su napredovali do rubnih dijelova priobalnog grada.

Izraelske kopnene snage već su ranije tijekom rata bile raspoređene u četvrt Sabra.

Teme
IDF Izrael gaza hamas okupacija gaze palestina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ