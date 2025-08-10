Krajnja desnica želi potpunu okupaciju Gaze, Italija upozorava na katastrofu

Eyad BABA / AFP

Krajnje desni izraelski ministar financija zatražio je od premijera Benjamina Netanyahua da odustane od plana okupacije grada Gaze te da palestinskoj enklavi pristupi još žešće, dok je Italija u nedjelju upozorila da bi to moglo rezultirati "Vijetnamom" za izraelsku vojsku.

Netanyahuov sigurnosni kabinet, u kojem sjedi i ekstremni desničar Bezalel Smotrich, u petak je većinom glasova odobrio plan proširenja vojnih operacija u Pojasu Gaze.

Taj je potez naišao na niz kritika u Izraelu, gdje su u subotu tisuće prosvjedovale na ulicama Tel Aviva pozivajući na prekid vatre i oslobađanje preživjelih taoca koje drži Hamas. Negativno je reagirala i međunarodna zajednica.

Cilj novog plana jest vratiti Hamas za pregovarački stol

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda trebalo bi se sastati kasnije u nedjelju da raspravi izraelski plan dok mnoge države izražavaju zabrinutost da bi on mogao pogoršati već katastrofalnu humanitarnu situaciju.

Netanyahu bi u nedjelju pak trebao održati konferenciju za međunarodne novinare, a kasnije imati i obraćanje na televiziji. Zasad se ne zna o čemu će govoriti.

Smotrich je rekao da ne vjeruje u sposobnost i želju izraelskog premijera da predvodi zemlju u pobjedu protiv Hamasa. Cilj novog plana, napisao je na platformi X kasno u subotu, jest vratiti Hamas za pregovarački stol.

Premijer i vlada su odlučili činiti „više već viđenoga”, napisao je Smotrich, referirajući se na činjenicu da su izraelske snage već ušle u grad Gazu te tada nisu uspjele tamo poraziti Hamas.

On i drugi krajnje desni članovi vladajuće koalicije tvrde da je Netanyahuov plan nedovoljan dok vojska, koja se protivi vojnoj upravi u Gazi, upozorava da bi se time ugrozili preostali taoci, kao i izraelski vojnici.

Upozorenje talijanskog šefa diplomacije

I drugi krajnje desni članovi o kojima ovisi Netanyahuova vlast pozvali su na potpunu vojnu okupaciju Gaze, aneksiju velikog dijela teritorija i progon većine palestinskog stanovništva.

Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir u nedjelju je za vojni radio rekao da je plan osvajanja grada Gaze dobar ako je on samo prvi korak.

Italija je u nedjelju poručila izraelskoj vladi da sluša upozorenja svoje vojske.

"Invazija Gaze mogla bi se za izraelske vojnike pretvoriti u Vijetnam", rekao je u razgovoru za dnevne novine Il Messaggero talijanski šef diplomacije Antonio Tajani.

Ponovio je pozive na misiju UN-a predvođenu arapskim državama kako bi se "ponovno ujedinila palestinska država". Najavio je da je Rim spreman sudjelovati u toj inicijativi.