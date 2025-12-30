Policija objavila nova saznanja o napadu u Sydneyju

Dvojica osumnjičenika, Naveed Akram i njegov otac Sajid, kojeg je policija ustrijelila, putovali su na jug Filipina u tjednima koji su prethodili masakru 14. prosinca na plaži Bondi tijekom proslave Hanuke. Ovo putovanje potaknulo je sumnje o mogućim vezama s ekstremistima u regiji poznatoj po nekoliko islamističkih pobuna.