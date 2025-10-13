DOBIT ĆE I ODŠTETU
Policija se ispričala prosvjednici kojoj su prijetili uhićenjem zbog palestinske zastave
Policija u Kentu ispričala se prosvjednici kojoj je zaprijećeno uhićenjem zbog palestinske zastave
Policija se složila isplatiti odštetu 43-godišnjoj Lauri Murton, koja je također nosila natpis „Izrael čini genocid“.
Prosvjednici kojoj je zaprijećeno uhićenjem prema Zakonu o terorizmu jer je nosila palestinsku zastavu i transparente s porukama „Slobodna Gaza“ i „Izrael čini genocid“, policija se ispričala – uključujući i za „nezakonito lažno pritvaranje“, piše Guardian.
Policija u Kentu također je pristala isplatiti odštetu i pokriti pravne troškove Lauri Murton (43) u vezi s incidentom od 14. srpnja u Canterburyju, kada su joj naoružani policajci rekli da njezin prosvjed izražava stavove koji podupiru organizaciju Palestine Action, zabranjenu ranije tog mjeseca.
Nakon što je Guardian izvijestio o incidentu, slučaj je spomenut u parlamentu, na sudu – gdje je sutkinja odobrila Palestine Action pravo na sudsku reviziju odluke o zabrani – te od strane Povjerenstva za jednakost, koje je upozorilo na „pretjeranu“ policijsku represiju nad prosvjedima za Gazu.
U pismu poslanom Murton u ime glavnog ravnatelja policije Kenta, Tima Smitha, priznato je da je prekršeno njezino pravo na slobodu izražavanja te da su policajci prekršili nacionalne smjernice o protuterorističkom djelovanju i zabrani Palestine Actiona.
Također je priznato nezakonito obrađivanje njezinih osobnih podataka, a Smith je naveo da je naložio njihovo brisanje. Policajci su joj tada rekli da će je uhititi ako im ne da svoje ime i adresu, što je ona na kraju nevoljko učinila.
U izjavi nakon dogovora o nagodbi, Murton – koja je rekla da će svu odštetu donirati palestinskim humanitarnim inicijativama – poručila je:
„Ljudi trebaju nastaviti koristiti svoje zakonsko pravo na prosvjed u znak podrške palestinskom narodu, unatoč zabrani Palestine Actiona. Nadam se da će ovaj slučaj poslužiti kao podsjetnik svim glavnim ravnateljima policije u zemlji da ne smije biti nezakonitog zadiranja u ta prava.“
Njezin odvjetnik izjavio je da je ovo prvi put da se jedan glavni ravnatelj policije ispričao i isplatio odštetu zbog nezakonitog postupanja povezanog sa zabranom Palestine Actiona.
U snimljenom susretu policajac joj je rekao: „Spominjanje slobode Gaze, Izraela, genocida – sve to spada pod zabranjene skupine, odnosno terorističke organizacije koje je proglasila vlada.“
Tvrdio je da je izraz „Slobodna Gaza“ „podrška Palestine Actionu“ te da je „izricanje mišljenja ili stava koji podupire zabranjenu organizaciju, konkretno Palestine Action, kazneno djelo prema članku 12(1A) Zakona o terorizmu“. Policajac joj je rekao da je time počinila kazneno djelo.
U početku je glasnogovornik policije Kenta pokušao opravdati postupak, no u pismu Murton navedeno je: „Glavni ravnatelj ispričava se zbog svake neugodnosti koju ste mogli pretrpjeti kao rezultat ovog incidenta te potvrđuje da nijedan prosvjed sličan onome koji ste održali 14. srpnja 2025. ne bi pružio osnovu za sumnju na kazneno djelo prema Zakonu o terorizmu iz 2000.“
Shamik Dutta iz odvjetničke tvrtke Bhatt Murphy, koji je zastupao Murton, izjavio je:„Ovo je prvi put da je glavni ravnatelj policije bio prisiljen isplatiti odštetu i ponuditi ispriku zbog nezakonitog postupanja proizašlog iz zabrane Palestine Actiona. Nažalost, iskustvo gospođe Murton nije jedinstveno, a s obzirom na nacionalni neuspjeh policijskih snaga da poštuju prava na slobodu izražavanja u ovom kontekstu, njezin slučaj vjerojatno neće biti posljednji.“
