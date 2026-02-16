Politico: Europa i SAD trebaju jedno drugo, ali povjerenja više nema

Sjedinjene Države bile su manje agresivne i kritične nego prije godinu dana, kada je potpredsjednik JD Vance pokrenuo žestok napad na Europu. No skup je pokazao da, iako savez i dalje funkcionira, stari poredak koji je desetljećima povezivao dvije strane Atlantika više ne postoji. Ne postoji konsenzus o tome kako odnos može ići naprijed s obzirom na redovite potrese koje administracija Donalda Trumpa s užitkom isporučuje sustavu.