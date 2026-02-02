Kolika je vojna snaga Europe? Evo čime raspolažu najjače europske vojske i gdje je Hrvatska

U odnosu na prošlogodišnju rang-listu borbene moći, Francuska se sa sedmog mjesta popela na šesto, a pretprošle je godine bila na 11. mjestu. Sličan uspon bilježi i Njemačka koja je 2024. godine bila na 19. mjestu, a sada je na 12. mjestu. S druge strane, Ujedinjeno Kraljevstvo u protekle dvije godine palo je sa šestog na osmo mjesto GFP-ove rang-liste.