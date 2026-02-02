Oglas

GLOBALNI INDEKS VATRENE MOĆI

Kolika je vojna snaga Europe? Evo čime raspolažu najjače europske vojske i gdje je Hrvatska

Miroslav Filipović
02. velj. 2026. 22:31
French soldiers


Neovisni portal Global Firepower (GFP) koji se bavi statističkim analizama vojne moći država objavio je, kao i svakoga siječnja, godišnju listu svjetskih zemalja rangiranih prema svojoj vojnoj, odnosno vatrenoj moći.

Global Firepower (GFP) rangira vojnu snagu 145 država na temelju više od 60 čimbenika (vojni, ekonomski, logistički i drugi) prema kojima izračunava indeks vatrene moći (PwrIndx) koji, što je niži, označava veću konvencionalnu vojnu moć. Primjerice, vodeći SAD ima indeks borbene moći 0.0741, Rusija na 2. mjestu ima indeks 0.0791, dok Hrvatska na 73. mjestu ima indeks 1.5432. Najniže rangiran s indeksom 5.7991 je Butan, zemlja bez ijednog borbenog zrakoplova i tenka, s ukupno dva helikoptera i tridesetak vojnih vozila. Čitavu listu možete vidjeti OVDJE.

Velik napredak Francuske i Njemačke

U svjetlu nestabilnih međunarodnih odnosa i intenzivnog naoružavanja, mnogi dovode u pitanje vojnu moć Europe, odnosno Europske unije. No prema GFP-u, među deset vojno najjačih država svijeta su tri europske - Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Italija. Spusti li se pogled do 20. mjesta, tamo su i Njemačka na 12. mjestu, Španjolska na 18. i Ukrajina na 20. mjestu. Rusiju GFP ne svrstava u europske zemlje, odnosno na zasebnu listu europske vojne moći, koja se nalazi OVDJE.

U odnosu na prošlogodišnju rang-listu borbene moći, Francuska se sa sedmog mjesta popela na šesto, a pretprošle je godine bila na 11. mjestu. Sličan uspon bilježi i Njemačka koja je 2024. godine bila na 19. mjestu, a sada je na 12. mjestu. S druge strane, Ujedinjeno Kraljevstvo u protekle dvije godine palo je sa šestog na osmo mjesto GFP-ove rang-liste.

Prema GFP-u, deset najjačih vojski u Europi redom imaju: Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Njemačka, Španjolska, Ukrajina, Poljska, Švedska, Grčka i Nizozemska. Evo čime vojske tih država raspolažu:

FRANCUSKA

aktivni sastav: 264.000 vojnika (23. na svijetu)

ZRAČNE SNAGE

ukupan broj letjelica: 974

borbeni zrakoplovi: 223 (178 operativnih)

helikopteri: 452 (362 operativna)

KOPNENE SNAGE

ukupan broj vozila: 110.784

tenkovi: 427 (342 operativna)

samohodno topništvo: 74 jedinice (59 operativnih)

raketni sustavi: 9 (7 operativnih)

RATNA MORNARICA

nosači zrakoplova: 1

nosači helikoptera: 3

razarači: 11

fregate: 5

podmornice: 9

patrolni brodovi: 22

minopolagači: 19

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

aktivni sastav: 141.330 (41. na svijetu)

ZRAČNE SNAGE

ukupan broj letjelica: 625

borbeni zrakoplovi: 103 (67 operativnih)

helikopteri: 262 (170 operativnih)

KOPNENE SNAGE

ukupan broj vozila: 94.064

tenkovi: 288 (187 operativnih)

samhodno topništvo: 14 jedinica (9 operativnih)

raketni sustavi: 43 jedinica (28 operativnih)

RATNA MORNARICA

nosači zrakoplova: 2

nosači helikoptera : -

razarači: 6

fregate: 7

podmornice: 10

patrolni brodovi: 26

minopolagači: 8

ITALIJA

aktivni sastav: 165.500 (36. na svijetu)

ZRAČNE SNAGE

ukupan broj letjelica: 714

borbeni zrakoplovi: 88 (62 operativna)

helikopteri: 352 (246 operativnih)

KOPNENE SNAGE

ukupan broj vozila: 87.364

tenkovi: 203 (142 operativna)

samohodno topništvo: 64 jedinice (45 operativnih)

raketni sustavi: 21 jedinica (15 operativnih)

RATNA MORNARICA

nosač. zrakoplova: 2

nosači helikoptera : -

razarači: 3

fregate: 14

podmornice: 8

patrolni brodovi: 15

minopolagači: 10

NJEMAČKA

aktivni sastav: 184.324 (33. na svijetu)

ZRAČNE SNAGE

ukupan broj letjelica: 569

borbeni zrakoplovi: 127 (95 operativnih)

helikopteri: 292 (219 operativnih)

KOPNENE SNAGE

ukupan broj vozila: 87.338

tenkovi: 296 (222 operativna)

samohodno topništvo: 134 jedinice (101 operativna)

raketni sustavi: 33 jedinica (25 operativnih)

RATNA MORNARICA

nosač zrakoplova: -

nosači helikoptera: -

razarači: -

fregate: 11

podmornice: 6

patrolni brodovi: 54

minopolagači: 12

Soldiers of the German army


ŠPANJOLSKA

aktivni sastav: 121.802 (45. na svijetu)

ZRAČNE SNAGE

ukupan broj letjelica: 440

borbeni zrakoplovi: 136 (88 operativnih)

helikopteri: 169 (110 operativnih)

KOPNENE SNAGE

ukupan broj vozila: 49.324

tenkovi: 298 (209 operativnih)

samohodno topništvo: 96 jedinica (67 operativnih)

raketni sustavi: -

RATNA MORNARICA

nosači zrakoplova: 1

nosači helikoptera: -

razarači: -

fregate: 11

podmornice: 2

patrolni brodovi: 112

minopolagači: 6

UKRAJINA

aktivni sastav: 900.000 (6. na svijetu)

ZRAČNE SNAGE

ukupan broj letjelica: 347

borbeni zrakoplovi: 88 (48 operativnih)

helikopteri: 140 (77 operativnih)

KOPNENE SNAGE

ukupan broj vozila: 45.458

tenkovi: 1.121 (729 operativnih)

samohodno topništvo: 682 jedinice (443 operativne)

raketni sustavi: 288 (187 operativnih)

RATNA MORNARICA

nosači zrakoplova: -

nosači helikoptera : -

razarači: -

fregate: -

podmornice: -

patrolni brodovi: 133

minopolagači: 5

POLJSKA

aktivni sastav: 250.000 (25. na svijetu)

ZRAČNE SNAGE

ukupan broj letjelica: 457

borbeni zrakoplovi: 58 (38 operativnih)

helikopteri: 224 (146 operativnih)

KOPNENE SNAGE

ukupan broj vozila: 57.972

tenkovi: 798 (519 operativnih)

samohodno topništvo: 593 jedinice (385 operativnih)

raketni sustavi: 298 (194 operativna)

RATNA MORNARICA

nosači zrakoplova: -

nosači helikoptera : -

razarači: -

fregate: 2

podmornice: 1

patrolni brodovi: 3

minopolagači: 29

Polish soldiers take part in a military parade in Warsaw on Polish Army Day, August 15, 2024, to commemorate the anniversary of the 1920 victory over Soviet Russia at the Battle of Warsaw during the Polish–Soviet War.


ŠVEDSKA

aktivni sastav: 25.600 (99. na svijetu)

ZRAČNE SNAGE

ukupan broj letjelica: 172

borbeni zrakoplovi: 73 (55 operativnih)

helikopteri: 53 (40 operativnih)

KOPNENE SNAGE

ukupan broj vozila: 27.576

tenkovi: 110 (83 operativna)

samohodno topništvo: 24 jedinice (18 operativnih)

raketni sustavi: -

RATNA MORNARICA

nosači zrakoplova: -

nosači helikoptera : -

razarači: -

fregate: -

podmornice: 4

patrolni brodovi: 116

minopolagači: 8

GRČKA

aktivni sastav: 142.700 (40. na svijetu)

ZRAČNE SNAGE

ukupan broj letjelica: 560

borbeni zrakoplovi: 178 (125 operativna)

helikopteri: 285 (200 operativnih)

KOPNENE SNAGE

ukupan broj vozila: 56.416

tenkovi: 1.344 (874 operativna)

samohodno topništvo: 589 jedinica (383 operativne)

raketni sustavi: 152 (99 operativnih)

RATNA MORNARICA

nosači zrakoplova: -

nosači helikoptera : -

razarači: -

fregate: 14

podmornice: 9

patrolni brodovi: 45

minopolagači: 3

NIZOZEMSKA

aktivni sastav: 44.245 (78. na svijetu)

ZRAČNE SNAGE

ukupan broj letjelica: 130

borbeni zrakoplovi: -

helikopteri: 67 (47 operativnih)

KOPNENE SNAGE

ukupan broj vozila: 6.689

tenkovi: 18 (13 operativnih)

samohodno topništvo: 46 jedinica (32 operativne)

raketni sustavi: 4 (3 operativna)

RATNA MORNARICA

nosači zrakoplova: -

nosači helikoptera : -

razarači: -

fregate: 6

podmornice: 3

patrolni brodovi: 70

minopolagači: 3

Soldiers of the Swedish Armed Forces


Ukupna snaga najjačih vojski Europe

Gleda li se operativna vatrena moć devet od deset najjačih europskih vojski - ne računajući Ukrajinu koja je u ratu i ta joj moć neprestano varira - ona izgleda ovako:

BROJ VOJNIKA

1.339.501

ZRAČNE SNAGE

ukupan broj letjelica: 4,641

borbeni zrakoplovi: 926

helikopteri: 2.156

KOPNENE SNAGE

ukupan broj vozila: 410.671

tenkovi: 2.591

samohodno topništvo: 1.099

raketni sustavi: 371

RATNA MORNARICA

nosači zrakoplova: 6

nosači helikoptera : 3

razarači: 20

fregate: 70

podmornice: 49

patrolni brodovi: 463

minopolagači: 98

NUKLEARNO ORUŽJE (BOJEVE GLAVE)

Francuska: 280

Ujedinjeno Kraljevstvo: 225

Čime raspolažu američka i ruska vojska

Za usporedbu s devet najvećih europskih vojski, ovo su podaci koji govore o operativnoj borbenoj moći dviju najjačih vojski svijeta prema GFP-u, američke i ruske.

SAD

aktivni sastav: 1.333.030 vojnika

ZRAČNE SNAGE

ukupan broj letjelica: 13.032

borbeni zrakoplovi: 1.343

helikopteri: 4.435

KOPNENE SNAGE

ukupan broj vozila: 409.660

tenkovi: 3.500

samohodno topništvo: 1.141 jedinice

raketni sustavi: 1.298

RATNA MORNARICA

nosači zrakoplova: 11

nosači helikoptera: 9

razarači: 83

fregate: -

podmornice: 66

patrolni brodovi: -

minopolagači: 4

NUKLEARNO ORUŽJE

5.225 bojevih glava

RUSIJA

aktivni sastav: 1.320.000 (4. na svijetu)

ZRAČNE SNAGE

ukupan broj letjelica: 4.237

borbeni zrakoplovi: 560

helikopteri: 1.068

KOPNENE SNAGE

ukupan broj vozila: 126.512

tenkovi: 3.941

samohodno topništvo: 2.522 jedinice

raketni sustavi: 1.740

RATNA MORNARICA

nosači zrakoplova: 1

nosači helikoptera : -

razarači: 13

fregate: 12

korvete: 79

podmornice: 66

patrolni brodovi: 70

minopolagači: 45

NUKLEARNO ORUŽJE

5.580 bojevih glava

A Hrvatska?

Hrvatska je na ovogodišnjoj GFP-ovoj listi vojne moći 24. u Europi i 73. u svijetu. Prema tamošnjim podacima, Hrvatska u aktivnom sastavu ima 14.325 vojnika. Zračne snage imaju ukupno 67 letjelica, od kojih je 50 u funkciji, a od toga 12 borbenih zrakoplova (9 operativnih - to su dosad pristigli Rafalei) i 37 helikoptera (28 operativnih).

Kopnene snage raspolažu s 4.874 vozila, od kojih 3.899 u funkciji. Tenkova je 55 (44 operativna), 25 jedinica samohodnog topništva (20 operativnih) te 42 raketna sustava od kojih su 34 operativna. Hrvatska ratna mornarica raspolaže s jedanaest ophodnih brodova i jednim brodom-minopolagačem.

Od susjednih zemalja, Mađarska je na 17. mjestu europske liste vojne moći, a Srbija na 20. mjestu i te su dvije zemlje ispred Hrvatske. Slovenija je na 27. mjestu, Crna Gora je na 33., a Bosna i Hercegovina na 34. mjestu.

