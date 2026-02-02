GLOBALNI INDEKS VATRENE MOĆI
Kolika je vojna snaga Europe? Evo čime raspolažu najjače europske vojske i gdje je Hrvatska
Neovisni portal Global Firepower (GFP) koji se bavi statističkim analizama vojne moći država objavio je, kao i svakoga siječnja, godišnju listu svjetskih zemalja rangiranih prema svojoj vojnoj, odnosno vatrenoj moći.
Global Firepower (GFP) rangira vojnu snagu 145 država na temelju više od 60 čimbenika (vojni, ekonomski, logistički i drugi) prema kojima izračunava indeks vatrene moći (PwrIndx) koji, što je niži, označava veću konvencionalnu vojnu moć. Primjerice, vodeći SAD ima indeks borbene moći 0.0741, Rusija na 2. mjestu ima indeks 0.0791, dok Hrvatska na 73. mjestu ima indeks 1.5432. Najniže rangiran s indeksom 5.7991 je Butan, zemlja bez ijednog borbenog zrakoplova i tenka, s ukupno dva helikoptera i tridesetak vojnih vozila. Čitavu listu možete vidjeti OVDJE.
Velik napredak Francuske i Njemačke
U svjetlu nestabilnih međunarodnih odnosa i intenzivnog naoružavanja, mnogi dovode u pitanje vojnu moć Europe, odnosno Europske unije. No prema GFP-u, među deset vojno najjačih država svijeta su tri europske - Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Italija. Spusti li se pogled do 20. mjesta, tamo su i Njemačka na 12. mjestu, Španjolska na 18. i Ukrajina na 20. mjestu. Rusiju GFP ne svrstava u europske zemlje, odnosno na zasebnu listu europske vojne moći, koja se nalazi OVDJE.
U odnosu na prošlogodišnju rang-listu borbene moći, Francuska se sa sedmog mjesta popela na šesto, a pretprošle je godine bila na 11. mjestu. Sličan uspon bilježi i Njemačka koja je 2024. godine bila na 19. mjestu, a sada je na 12. mjestu. S druge strane, Ujedinjeno Kraljevstvo u protekle dvije godine palo je sa šestog na osmo mjesto GFP-ove rang-liste.
Prema GFP-u, deset najjačih vojski u Europi redom imaju: Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Njemačka, Španjolska, Ukrajina, Poljska, Švedska, Grčka i Nizozemska. Evo čime vojske tih država raspolažu:
FRANCUSKA
aktivni sastav: 264.000 vojnika (23. na svijetu)
ZRAČNE SNAGE
ukupan broj letjelica: 974
borbeni zrakoplovi: 223 (178 operativnih)
helikopteri: 452 (362 operativna)
KOPNENE SNAGE
ukupan broj vozila: 110.784
tenkovi: 427 (342 operativna)
samohodno topništvo: 74 jedinice (59 operativnih)
raketni sustavi: 9 (7 operativnih)
RATNA MORNARICA
nosači zrakoplova: 1
nosači helikoptera: 3
razarači: 11
fregate: 5
podmornice: 9
patrolni brodovi: 22
minopolagači: 19
UJEDINJENO KRALJEVSTVO
aktivni sastav: 141.330 (41. na svijetu)
ZRAČNE SNAGE
ukupan broj letjelica: 625
borbeni zrakoplovi: 103 (67 operativnih)
helikopteri: 262 (170 operativnih)
KOPNENE SNAGE
ukupan broj vozila: 94.064
tenkovi: 288 (187 operativnih)
samhodno topništvo: 14 jedinica (9 operativnih)
raketni sustavi: 43 jedinica (28 operativnih)
RATNA MORNARICA
nosači zrakoplova: 2
nosači helikoptera : -
razarači: 6
fregate: 7
podmornice: 10
patrolni brodovi: 26
minopolagači: 8
ITALIJA
aktivni sastav: 165.500 (36. na svijetu)
ZRAČNE SNAGE
ukupan broj letjelica: 714
borbeni zrakoplovi: 88 (62 operativna)
helikopteri: 352 (246 operativnih)
KOPNENE SNAGE
ukupan broj vozila: 87.364
tenkovi: 203 (142 operativna)
samohodno topništvo: 64 jedinice (45 operativnih)
raketni sustavi: 21 jedinica (15 operativnih)
RATNA MORNARICA
nosač. zrakoplova: 2
nosači helikoptera : -
razarači: 3
fregate: 14
podmornice: 8
patrolni brodovi: 15
minopolagači: 10
NJEMAČKA
aktivni sastav: 184.324 (33. na svijetu)
ZRAČNE SNAGE
ukupan broj letjelica: 569
borbeni zrakoplovi: 127 (95 operativnih)
helikopteri: 292 (219 operativnih)
KOPNENE SNAGE
ukupan broj vozila: 87.338
tenkovi: 296 (222 operativna)
samohodno topništvo: 134 jedinice (101 operativna)
raketni sustavi: 33 jedinica (25 operativnih)
RATNA MORNARICA
nosač zrakoplova: -
nosači helikoptera: -
razarači: -
fregate: 11
podmornice: 6
patrolni brodovi: 54
minopolagači: 12
ŠPANJOLSKA
aktivni sastav: 121.802 (45. na svijetu)
ZRAČNE SNAGE
ukupan broj letjelica: 440
borbeni zrakoplovi: 136 (88 operativnih)
helikopteri: 169 (110 operativnih)
KOPNENE SNAGE
ukupan broj vozila: 49.324
tenkovi: 298 (209 operativnih)
samohodno topništvo: 96 jedinica (67 operativnih)
raketni sustavi: -
RATNA MORNARICA
nosači zrakoplova: 1
nosači helikoptera: -
razarači: -
fregate: 11
podmornice: 2
patrolni brodovi: 112
minopolagači: 6
UKRAJINA
aktivni sastav: 900.000 (6. na svijetu)
ZRAČNE SNAGE
ukupan broj letjelica: 347
borbeni zrakoplovi: 88 (48 operativnih)
helikopteri: 140 (77 operativnih)
KOPNENE SNAGE
ukupan broj vozila: 45.458
tenkovi: 1.121 (729 operativnih)
samohodno topništvo: 682 jedinice (443 operativne)
raketni sustavi: 288 (187 operativnih)
RATNA MORNARICA
nosači zrakoplova: -
nosači helikoptera : -
razarači: -
fregate: -
podmornice: -
patrolni brodovi: 133
minopolagači: 5
POLJSKA
aktivni sastav: 250.000 (25. na svijetu)
ZRAČNE SNAGE
ukupan broj letjelica: 457
borbeni zrakoplovi: 58 (38 operativnih)
helikopteri: 224 (146 operativnih)
KOPNENE SNAGE
ukupan broj vozila: 57.972
tenkovi: 798 (519 operativnih)
samohodno topništvo: 593 jedinice (385 operativnih)
raketni sustavi: 298 (194 operativna)
RATNA MORNARICA
nosači zrakoplova: -
nosači helikoptera : -
razarači: -
fregate: 2
podmornice: 1
patrolni brodovi: 3
minopolagači: 29
ŠVEDSKA
aktivni sastav: 25.600 (99. na svijetu)
ZRAČNE SNAGE
ukupan broj letjelica: 172
borbeni zrakoplovi: 73 (55 operativnih)
helikopteri: 53 (40 operativnih)
KOPNENE SNAGE
ukupan broj vozila: 27.576
tenkovi: 110 (83 operativna)
samohodno topništvo: 24 jedinice (18 operativnih)
raketni sustavi: -
RATNA MORNARICA
nosači zrakoplova: -
nosači helikoptera : -
razarači: -
fregate: -
podmornice: 4
patrolni brodovi: 116
minopolagači: 8
GRČKA
aktivni sastav: 142.700 (40. na svijetu)
ZRAČNE SNAGE
ukupan broj letjelica: 560
borbeni zrakoplovi: 178 (125 operativna)
helikopteri: 285 (200 operativnih)
KOPNENE SNAGE
ukupan broj vozila: 56.416
tenkovi: 1.344 (874 operativna)
samohodno topništvo: 589 jedinica (383 operativne)
raketni sustavi: 152 (99 operativnih)
RATNA MORNARICA
nosači zrakoplova: -
nosači helikoptera : -
razarači: -
fregate: 14
podmornice: 9
patrolni brodovi: 45
minopolagači: 3
NIZOZEMSKA
aktivni sastav: 44.245 (78. na svijetu)
ZRAČNE SNAGE
ukupan broj letjelica: 130
borbeni zrakoplovi: -
helikopteri: 67 (47 operativnih)
KOPNENE SNAGE
ukupan broj vozila: 6.689
tenkovi: 18 (13 operativnih)
samohodno topništvo: 46 jedinica (32 operativne)
raketni sustavi: 4 (3 operativna)
RATNA MORNARICA
nosači zrakoplova: -
nosači helikoptera : -
razarači: -
fregate: 6
podmornice: 3
patrolni brodovi: 70
minopolagači: 3
Ukupna snaga najjačih vojski Europe
Gleda li se operativna vatrena moć devet od deset najjačih europskih vojski - ne računajući Ukrajinu koja je u ratu i ta joj moć neprestano varira - ona izgleda ovako:
BROJ VOJNIKA
1.339.501
ZRAČNE SNAGE
ukupan broj letjelica: 4,641
borbeni zrakoplovi: 926
helikopteri: 2.156
KOPNENE SNAGE
ukupan broj vozila: 410.671
tenkovi: 2.591
samohodno topništvo: 1.099
raketni sustavi: 371
RATNA MORNARICA
nosači zrakoplova: 6
nosači helikoptera : 3
razarači: 20
fregate: 70
podmornice: 49
patrolni brodovi: 463
minopolagači: 98
NUKLEARNO ORUŽJE (BOJEVE GLAVE)
Francuska: 280
Ujedinjeno Kraljevstvo: 225
Čime raspolažu američka i ruska vojska
Za usporedbu s devet najvećih europskih vojski, ovo su podaci koji govore o operativnoj borbenoj moći dviju najjačih vojski svijeta prema GFP-u, američke i ruske.
SAD
aktivni sastav: 1.333.030 vojnika
ZRAČNE SNAGE
ukupan broj letjelica: 13.032
borbeni zrakoplovi: 1.343
helikopteri: 4.435
KOPNENE SNAGE
ukupan broj vozila: 409.660
tenkovi: 3.500
samohodno topništvo: 1.141 jedinice
raketni sustavi: 1.298
RATNA MORNARICA
nosači zrakoplova: 11
nosači helikoptera: 9
razarači: 83
fregate: -
podmornice: 66
patrolni brodovi: -
minopolagači: 4
NUKLEARNO ORUŽJE
5.225 bojevih glava
RUSIJA
aktivni sastav: 1.320.000 (4. na svijetu)
ZRAČNE SNAGE
ukupan broj letjelica: 4.237
borbeni zrakoplovi: 560
helikopteri: 1.068
KOPNENE SNAGE
ukupan broj vozila: 126.512
tenkovi: 3.941
samohodno topništvo: 2.522 jedinice
raketni sustavi: 1.740
RATNA MORNARICA
nosači zrakoplova: 1
nosači helikoptera : -
razarači: 13
fregate: 12
korvete: 79
podmornice: 66
patrolni brodovi: 70
minopolagači: 45
NUKLEARNO ORUŽJE
5.580 bojevih glava
A Hrvatska?
Hrvatska je na ovogodišnjoj GFP-ovoj listi vojne moći 24. u Europi i 73. u svijetu. Prema tamošnjim podacima, Hrvatska u aktivnom sastavu ima 14.325 vojnika. Zračne snage imaju ukupno 67 letjelica, od kojih je 50 u funkciji, a od toga 12 borbenih zrakoplova (9 operativnih - to su dosad pristigli Rafalei) i 37 helikoptera (28 operativnih).
Kopnene snage raspolažu s 4.874 vozila, od kojih 3.899 u funkciji. Tenkova je 55 (44 operativna), 25 jedinica samohodnog topništva (20 operativnih) te 42 raketna sustava od kojih su 34 operativna. Hrvatska ratna mornarica raspolaže s jedanaest ophodnih brodova i jednim brodom-minopolagačem.
Od susjednih zemalja, Mađarska je na 17. mjestu europske liste vojne moći, a Srbija na 20. mjestu i te su dvije zemlje ispred Hrvatske. Slovenija je na 27. mjestu, Crna Gora je na 33., a Bosna i Hercegovina na 34. mjestu.
