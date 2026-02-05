Evo kako bi Europa mogla izgubiti bitku za Grenland

"To je potpuno drukčije nego u Danskoj", rekla je. Ako u gradu od 20.000 stanovnika 5000 ljudi povjeruje u nešto netočno, "to ne predstavlja opasnost za demokraciju Danske". No na Grenlandu bi se takva informacija, kaže, prvo vrlo brzo proširila na sve, a drugo, obuhvatila bi velik udio ukupnog stanovništva.