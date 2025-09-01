Poljski predsjednik: Zahtijevam ratnu odštetu od Njemačke

Poljski predsjednik zatražio je ratnu odštetu od Njemačke tijekom današnjeg obilježavanja godišnjice početka Drugog svjetskog rata, tvrdeći da bi to postavilo nove temelje poljsko-njemačkih odnosa.
"Kako bismo izgradili partnerstvo zasnovano na istini i dobrim odnosima, moramo se pozabaviti pitanjem odštete od njemačke države koju, kao poljski predsjednik, nedvosmisleno zahtijevam, za zajedničko dobro", rekao je Karol Nawrocki.
"Odšteta nije alternativa povijesnom zaboravu. Poljska, kao država na prvoj liniji fronte, kao najvažnija zemlja na istočnom krilu NATO-a, treba pravdu, istinu i jasne odnose s Njemačkom, ali također trebamo odštetu od njemačke države", naveo je.
Ove izjave dao je tijekom ceremonije na poluotoku Westerplatte u sjevernoj Poljskoj, gdje je prije 86 godina granatiranje njemačkog bojnog broda Schleswig-Holstein označilo početak Drugog svjetskog rata u Europi. Na ceremoniji su bili prisutni i poljski premijer Donald Tusk te visoki državni dužnosnici i ministri.
Tusk: Moramo razumjeti tko je naš neprijatelj, a tko saveznik
Za razliku od predsjednika, Tusk se fokusirao na aktualne izazove, naglašavajući da Poljska mora jasno prepoznati svoje neprijatelje. Westerplatte je opisao kao "sveto mjesto" za odavanje počasti nacionalnim herojima i podsjetnik da Poljska nikada više ne smije postati žrtva strane agresije.
"Moramo biti mudri i razumjeti tko je naš neprijatelj, a tko saveznik. Moramo dobro razumjeti odakle danas dolazi ova velika prijetnja i s kim se trebamo ujediniti u naporima da branimo Poljsku, cijeli zapadni svijet, našu civilizaciju, civilizaciju slobode", rekao je Tusk u svom govoru, prenosi agencija PAP.
Tusk je naveo NATO i europske zemlje kao ključne saveznike Poljskoj suočenoj s rastućim regionalnim tenzijama i povećanim prijetnjama iz Rusije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
