Poljska upozorava na tajne kontakte SAD-a i Rusije: "Znamo da se ovdje ne radi o miru. Radi se o poslu"

Dodao je da nije jasno hoće li Washington krenuti u brzo postizanje sporazuma na štetu Kijeva, ali je primijetio: “Nešto se događa, jer su u to uključeni ozbiljni ljudi.” Sikorski je također naglasio da plan možda ne odražava službeni stav američke administracije te da “ne bi svi bili zadovoljni njime”.