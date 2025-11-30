Poljska upozorava na tajne kontakte SAD-a i Rusije: "Znamo da se ovdje ne radi o miru. Radi se o poslu"

Ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski usporedio je navodne razgovore u pozadini s kontroverznim projektom plinovoda Nord Stream, rekavši da su to “Nord Stream, ali puta sto”.
Poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski uputio je upozorenje nakon izvješća o tajnim razgovorima u koje su uključene američke i ruske osobe, a koji se odnose na mogući dogovor koji bi mogao prisiliti Ukrajinu da se odrekne teritorija.
Govoreći za poljski TV kanal TVN24, prenosi Anadolu, Sikorski je navodne razgovore usporedio s kontroverznim projektom plinovoda Nord Stream, nazvavši ih “kao Nord Stream, ali puta sto”.
Rusija i Njemačka izgradile su taj plinovod, koji je zaobišao zemlje poput Poljske i Ukrajine, uskrativši im tranzitne naknade i povećavši regionalni utjecaj Moskve.
Njegovi komentari uslijedili su nakon što je The Wall Street Journal otkrio da su američki posebni izaslanik Steve Witkoff, Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, te izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina Kirill Dmitriev razmatrali plan koji bi oživio rusko gospodarstvo tako što bi velike ugovore američkih korporacija u području rijetkih zemnih minerala i energetike usmjerili prema Rusiji.
Prema izvješću, razgovori su uključivali scenarije u kojima bi se Ukrajinu moglo pritisnuti da preda teritorij u zamjenu za goleme poslovne prilike za SAD.
Sikorski je rekao da Poljska neće sudjelovati u niti podržati bilo kakav aranžman koji bi ukrajinsku zemlju mijenjao za korporativnu dobit, upozorivši da takva situacija predstavlja rizike za Europu. “Sada imamo tako uznemirujuće podudaranje događaja”, rekao je.
Dodao je da nije jasno hoće li Washington krenuti u brzo postizanje sporazuma na štetu Kijeva, ali je primijetio: “Nešto se događa, jer su u to uključeni ozbiljni ljudi.” Sikorski je također naglasio da plan možda ne odražava službeni stav američke administracije te da “ne bi svi bili zadovoljni njime”.
Poljski premijer Donald Tusk također je kritizirao navodne prijedloge, rekavši za WSJ: “Znamo da se ovdje ne radi o miru. Radi se o poslu.”
