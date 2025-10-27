Oglas

od upada ruskih dronova

Potražnja za privatnim bunkerima u Njemačkoj porasla za 50 posto

N1 Info
27. lis. 2025. 22:19
bunker
Pexels / Ilustracija

S obzirom na rastuće geopolitičke napetosti, raste potražnja za privatnim skloništima. Proizvođači u Njemačkoj izvještavaju o povećanju upita za 50 posto.

50 posto porasta od siječnja

Zbog globalne političke situacije, privatna potražnja za manjim bunkerima drastično je porasla u Njemačkoj. Prema pisanju lista Bild, proizvođač BSSD Defence zabilježio je povećanje upita za 50 posto od siječnja.

Prema riječima direktora tvrtke Maria Piejdea, više od polovice upita dolazi od poduzeća i vlasnika nekretnina.


„Tvrtke nas zovu jer žele bunkere za svoje zaposlenike na radnim mjestima.“

Spremnost na nešto što prije "nismo mogli ni zamisliti"


Vlasnici nekretnina također se raspituju o skloništima za svoje stanare. Piejde je za novine izjavio da je broj upita posebno porastao nakon nedavnih provokacija ruskih dronova u poljskom zračnom prostoru.

„Nažalost, moramo biti spremni razmišljati o onome o čemu se prije nije moglo ni zamisliti.“

Njemački centar za skloništa u Münchenu također je potvrdio nagli porast interesa za mala skloništa.
„Posebno nakon aktualnih događaja u Poljskoj, zabilježili smo povećan broj termina za savjetovanja“, citira Bild izjavu glasnogovornika.

Značajke privatnih bunkera: Pancir vrata i filter-sustavi zraka

Na stranicama BSSD Defenca pišu o slijedećim značajkama privatnih bunkera.

  • Plinonepropusni, zatvoreni prostori” → omogućuju boravak u slučaju kontaminacije zraka (kemijske/biološke)
  • Debeli betonski zidovi i pancir-vrata → visoka zaštita od vanjskih udara, rušenja ili eksplozija
  • Filter-sustavi zraka (NBC/CBRN filteri) → uklanjaju opasne tvari iz zraka unutar skloništa
  • Mogućnost adaptacije postojećih prostora (podrum, garaža) → ne mora biti originalno veliki objekt
  • Kompleksniji modeli nude dodatke kao: oklopna vrata, vrata pod tlakom, sustave za povećanje otpornosti (udaljenost od napada/eksplozije)
Teme
bunkeri njemačka nuklearna opasnost privatni bunkeri

