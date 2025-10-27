Potražnja za privatnim bunkerima u Njemačkoj porasla za 50 posto

S obzirom na rastuće geopolitičke napetosti, raste potražnja za privatnim skloništima. Proizvođači u Njemačkoj izvještavaju o povećanju upita za 50 posto.
50 posto porasta od siječnja
Zbog globalne političke situacije, privatna potražnja za manjim bunkerima drastično je porasla u Njemačkoj. Prema pisanju lista Bild, proizvođač BSSD Defence zabilježio je povećanje upita za 50 posto od siječnja.
Prema riječima direktora tvrtke Maria Piejdea, više od polovice upita dolazi od poduzeća i vlasnika nekretnina.
„Tvrtke nas zovu jer žele bunkere za svoje zaposlenike na radnim mjestima.“
Spremnost na nešto što prije "nismo mogli ni zamisliti"
Vlasnici nekretnina također se raspituju o skloništima za svoje stanare. Piejde je za novine izjavio da je broj upita posebno porastao nakon nedavnih provokacija ruskih dronova u poljskom zračnom prostoru.
„Nažalost, moramo biti spremni razmišljati o onome o čemu se prije nije moglo ni zamisliti.“
This building was the german HQ for Western Norway under WW2. Under the building they built a bunker with 2 meter thick concrete walls. Enough to withstand an atomic bomb. pic.twitter.com/oLEB8okfE8— ivvo (@Ivvoen) October 26, 2025
Njemački centar za skloništa u Münchenu također je potvrdio nagli porast interesa za mala skloništa.
„Posebno nakon aktualnih događaja u Poljskoj, zabilježili smo povećan broj termina za savjetovanja“, citira Bild izjavu glasnogovornika.
Značajke privatnih bunkera: Pancir vrata i filter-sustavi zraka
Na stranicama BSSD Defenca pišu o slijedećim značajkama privatnih bunkera.
- Plinonepropusni, zatvoreni prostori” → omogućuju boravak u slučaju kontaminacije zraka (kemijske/biološke)
- Debeli betonski zidovi i pancir-vrata → visoka zaštita od vanjskih udara, rušenja ili eksplozija
- Filter-sustavi zraka (NBC/CBRN filteri) → uklanjaju opasne tvari iz zraka unutar skloništa
- Mogućnost adaptacije postojećih prostora (podrum, garaža) → ne mora biti originalno veliki objekt
- Kompleksniji modeli nude dodatke kao: oklopna vrata, vrata pod tlakom, sustave za povećanje otpornosti (udaljenost od napada/eksplozije)
