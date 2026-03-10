Potres magnitude 6,1 pogodio zapad talijanske obale

Potres magnitude 6,1 pogodio je u utorak Tirensko more kod zapadne obale Italije, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).
Oglas
Potres je bio na dubini od 377 kilometara nekoliko minuta iza ponoći u utorak, priopćio je GFZ.
Potresi na dubini većoj od 300 kilometara smatraju se dubokim potresom.
Zasad nema izvješća o ozlijeđenima ili materijalnoj šteti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
N1 Komentar
|
9. ožu.|
Boris Dežulović
|
9. ožu.|
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas