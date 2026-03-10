Oglas

na dubini od 377 km

Potres magnitude 6,1 pogodio zapad talijanske obale

author
Hina
|
10. ožu. 2026. 06:24
EMSC
EMSC

Potres magnitude 6,1 pogodio je u utorak Tirensko more kod zapadne obale Italije, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

Potres je bio na dubini od 377 kilometara nekoliko minuta iza ponoći u utorak, priopćio je GFZ.

Potresi na dubini većoj od 300 kilometara smatraju se dubokim potresom.

Zasad nema izvješća o ozlijeđenima ili materijalnoj šteti.

