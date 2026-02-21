Potres pogodio europsku državu, osjetio se i u susjednim zemljama: "Mislili smo da će se kuća srušiti"

Slovačku je u subotu popodne pogodio potres.
Potres magnitude 4,2 stupnja po Richteru pogodio je u subotu poslijepodne Slovačku, potvrdio je Euromediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar potresa bio je 28 kilometara jugoistočno od glavnog grada Bratislave, na dubini od deset kilometara, prenosi Dnevnik.
Trenutačno nema izvješća o šteti.
#Earthquake (#zemetrasenie) possibly felt 22 sec ago in #Slovakia.
Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.
"Cijela kuća se tresla i čuo se zvuk nalik eksploziji dva do tri puta, kao kada težak snijeg pada s krova. Prilično zastrašujući osjećaj. Nema vidljivih oštećenja", napisao je Slovak.
"Osjećaj je bio kao da se u blizini dogodila velika eksplozija. Mislili smo da će se kuća srušiti. Svi susjedi istrčali su na ulicu", dodao je drugi.
"Trajao je oko četiri sekunde, ali bio je poprilično snažan", svjedočio je stanovnik Mađarske.
