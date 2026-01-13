Potres magnitude 4,3 pogodio je Italiju u 9.27 sati po lokalnom vremenu, izvijestio je EMSC.
Oglas
Epicentar potresa zabilježen je na dubini od 22,9 kilometara, a podrhtavanje se osjetilo i u Hrvatskoj.
"Osjetio sam kako se krevet lagano pomiče", navodi korisnik iz Italije.
"Kratko je zatreslo", napisao je korisnik iz Gospića.
Potres se osjetio i u Sloveniji:
"Bio sam u krevetu na višem katu i odmah se pomicao. Shvatio sam da je potres. Trajalo je pet sekundi ili manje, ništa posebno", navodi korisnik.
#Earthquake (#terremoto) possibly felt 36 sec ago in #Italy. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) January 13, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/C2JPSXkHF6
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas