Potres na sjeveru Italije, osjetio se i u Hrvatskoj

N1 Info
13. sij. 2026. 09:43
Potres magnitude 4,3 pogodio je Italiju u 9.27 sati po lokalnom vremenu, izvijestio je EMSC.

Epicentar potresa zabilježen je na dubini od 22,9 kilometara, a podrhtavanje se osjetilo i u Hrvatskoj.

"Osjetio sam kako se krevet lagano pomiče", navodi korisnik iz Italije.

"Kratko je zatreslo", napisao je korisnik iz Gospića.

Potres se osjetio i u Sloveniji:

"Bio sam u krevetu na višem katu i odmah se pomicao. Shvatio sam da je potres. Trajalo je pet sekundi ili manje, ništa posebno", navodi korisnik.

